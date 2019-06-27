Son Dakika Haberleri: Altınordu 15 yaşındaki Burak İnce ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Altınordu 15 yaşındaki Burak İnce ile profesyonel sözleşme imzaladı

22 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, A Takım kadrosuna almaya karar verdiği 15 yaşındaki Burak İnce ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu 15 yaşındaki Burak İnce ile profesyonel sözleşme imzaladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, A Takım kadrosuna almaya karar verdiği 15 yaşındaki Burak İnce ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından A Takım kadrosuna alınması kararlaştırılan 15 yaşındaki Burak İnce ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.
20 Ocak 2004 doğumlu olan Burak İnce'nin önümüzdeki sezon başında bir lig maçında görev alırsa "Spor Toto 1. Lig'de forma giyen en genç oyuncu" unvanını alacağı belirtildi.
Açıklamada en genç forma giyen oyuncuların Altay'dan Okay Yokuşlu ile Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş olduğu kaydedildi.
Altınordu'ya 2015'te Manisaspor'dan gelen Burak İnce'nin, bugüne kadar çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez milli formayı giydiği ve gençlik geliştirme liglerinde 52 gol attığı belirtildi.
Öte yandan, Altınordu Futbol Akademisi'ndeki eğitimlerini tamamlayan 10'u milli, 13 oyuncunun önümüzdeki sezon hazırlayıcı takım Niğde Anadolu'da forma giyeceği bildirildi.
Milli oyuncular Muhammet Taha Tepe, Berkay Tekin, Şahan Akyüz, Berkehan Biçer, Yusufcan Esendemir, Atalay Gürel, Metehan Yılmaz, Berkin Taşkın, Atalay Yıldırım ve Embiya Ayyıldız'ın yanı sıra Enes Kalyoncu, Aykut Çolakoğlu ve Fatih Ateş yeni sezonda Niğde Anadolu'da görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Altınordu, Spor
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