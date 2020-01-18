Altınordu 2-2 Hatayspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu 2-2 Hatayspor - Son Dakika Spor

Altınordu 2-2 Hatayspor

12 dakika önce

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Turgut Doman, Mehmet Yıldırım, Cemil TunçAltınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Metehan Mimaroğlu (Dk. 65 Ali Yaşar), Burak İnce (Dk. 70 Furkan Çil), Oğulcan Ülgün, Atakan Üner, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk.

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Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Yıldırım, Cemil Tunç


Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Metehan Mimaroğlu (Dk. 65 Ali Yaşar), Burak İnce (Dk. 70 Furkan Çil), Oğulcan Ülgün, Atakan Üner, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk. 88 Kemal Rüzgar)


Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Dk. 60 Alican Özfesli), Rayane, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 74 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 4 Barbosa), Mirkan Aydın


Goller: Dk. 6 Atakan Üner, Dk. 37 Muhammed Mert (Altınordu), Dk. 33 Mirkan Aydın, Dk 64 Selim Ilgaz (Hatayspor)


Sarı kartlar: Dk. 18 Rayane, Dk. 45 2 Selim Ilgaz, Dk. 73 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 90 4 Kemal Rüzgar (Altınordu)


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Mehmet Yıldırım, Altınordu, Bornova, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:57 
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