Altınordu 2'de 2 peşinde
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TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u 4-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Altınordu, gözünü Osmanlıspor'a çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:48 Kaynak: DHA
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u 4-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Altınordu, gözünü Osmanlıspor'a çevirdi. Cumartesi günü çıkacağı deplasman sınavında 2'de 2 yapmak istediklerini söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Eskişehir maçını kazanarak şanssızlığı üzerimizden attık. Genç futbolcularımızın özgüveni de yerine geldi. Şimdi Osmanlıspor'u da mağlup ederek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.
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