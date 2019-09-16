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Altınordu 2'de 2 peşinde

1 saat önce

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u 4-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Altınordu, gözünü Osmanlıspor'a çevirdi.

Altınordu 2'de 2 peşinde, System.String[]

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u 4-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Altınordu, gözünü Osmanlıspor'a çevirdi. Cumartesi günü çıkacağı deplasman sınavında 2'de 2 yapmak istediklerini söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Eskişehir maçını kazanarak şanssızlığı üzerimizden attık. Genç futbolcularımızın özgüveni de yerine geldi. Şimdi Osmanlıspor'u da mağlup ederek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:48 Kaynak: DHA
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