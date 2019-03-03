Son Dakika Haberleri: Altınordu 2 - Hatayspor 2

Altınordu 2 - Hatayspor 2

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Altınordu, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Altınordu 2 - Hatayspor 2, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Altınordu, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Murat Paluli'nin ceza sahası içinde Sefa'ya yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada beyaz noktaya gelen Serdar'ın kullandığı penaltıyı kaleci Akın kurtardı. Dönen topu yeniden önünde bulan Serdar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 18. dakikada Gökhan Karadeniz'in orta şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Erce son anda kornere çeldi. 58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Murat, ceza sahasındaki Gökhan'a pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 1-1 70. dakikada Hatayspor ceza yayında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın düzgün vuruşunda top kaleci Akın'ın sağından ağlara gitti. 2-1 90+3. dakikada Selim Ilgaz'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

---KÜNYE---

Stat: Bornova Hakemler: Çağdaş Altay xx, Emrah Ünal xx, Murat Altan xx Altınordu: Erce xxx, Kerim xx, Hasan xx, Sinan xx, Ali Yaşar x, Berkay xx (Muhammed dk. 46 x), Oğulcan xx, Okan x (Recep dk. 84 ?), Murat xx, Sefa xxx, Serdar xx (Anıl dk. 63 x) Yedekler: Erhan, Enes, Alican, Enes Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu Hatayspor: Akın xx, Murat xx, Yusuf xx, Sadi xx, Mesut xx, Kubilay x, Diallo xx, Gökhan xxx, Caner xx (Soner dk. 86 ?), Korkishko x (Selim dk 56 xx), Hamza x (Mirkan dk. 54 x) Yedekler: Ömer, Yasin, Tayfun, Maiga Teknik Direktör: İlhan Palut Goller: Serdar (dk. 4), Sefa (dk. 70) (Altınordu), Gökhan (dk. 58), Selim (dk. 90+4) (Hatayspor) Sarı kartlar: Oğulcan, Sefa, Ali Yaşar (Altınordu), Hamza (Altınordu)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

Hatayspor, Altınordu, Güncel
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