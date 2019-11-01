Son Dakika Haberleri: Altınordu 3 puan arıyor
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Altınordu 3 puan arıyor

7 saat önce

TFF 1. Lig'de 5 haftadır kazanamayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 3 Kasım Pazar günü İstanbulspor ile İzmir'de yapacakları maçta, kendi sahalarında oynamanın avantajını en iyi şekilde kullanıp, sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

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TFF 1. Lig'de 5 haftadır kazanamayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 3 Kasım Pazar günü İstanbulspor ile İzmir'de yapacakları maçta, kendi sahalarında oynamanın avantajını en iyi şekilde kullanıp, sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve 5. tura yükseldiklerini belirtti.

Hafta sonu İstanbulspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz. Kendi sahamızda olmamızın avantajını en iyi şekilde kullanıp, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Her maçın farklı stratejileri olması gerekiyor. Rakibimiz yıllardır birlikte oynayan, oyun sistemini en iyi şekilde uygulayan bir ekip. Biz de özellikle hücumda üreten bir ekibiz ama bir türlü sonuçlandıramıyoruz. Son 2 haftada kalemizde çok fazla gol gördük. Bu anlamda önlem almamız gerekiyor."

Altınordu kalecisi Erhan Erentürk de Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamalarının kendilerine moral verdiğini belirterek, İstanbulspor maçı ile çıkışa geçmek istediklerini dile getirdi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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