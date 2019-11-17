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Altınordu: 5-2

6 saat önce

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, milli maçlar nedeniyle sezona verilen arada hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1'inci Lig'de yer alan Altınordu'yu farklı geçti: 5-2.

Altınordu: 5-2, System.String[]

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, milli maçlar nedeniyle sezona verilen arada hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1'inci Lig'de yer alan Altınordu'yu farklı geçti: 5-2.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan maça ev sahibi Göztepe, Göktuğ - Murat, Reis, Titi, Leo, Castro, Soner, Halil, Mossoro, Serdar, Eren, Altınordu ise Erhan - Kerim, Sinan, Yusuf, Ufuk, Oğulcan, Berkay, Muhammet,  Ersel, Anıl, Okan 11'iyle çıktı.Göztepe'nin gollerini 50'inci dakikada Yalçın, 56'ncı dakikada Jerome, 58'inci dakikada Yasin, 61'inci dakikada Deniz ve 72'nci dakikada Napoleoni atarken Altınordu'nun golleri 63'üncü dakikada Muzaffer ve 82'nci dakikada Kahraman'dan geldi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:27 Kaynak: DHA
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