Altınordu: 5-2 - Son Dakika

Altınordu: 5-2

17.10.2020 18:14
Altınordu: 5-2, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Murat Şener (xxx), Cemil Tunç (xxx)ADANASPOR: Karacic (xxx) - Canberk (xxx), Donkor (xxx), Evren (xxx), Furkan (xxx), Tevfik (xx), Uğurcan (xxx) (Dk. 86 Ahmet Bahçıvan), Celil (xxx) (Dk. 66 Atalay x), Eren (xx) (Dk.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Murat Şener (xxx), Cemil Tunç (xxx)

ADANASPOR: Karacic (xxx) - Canberk (xxx), Donkor (xxx), Evren (xxx), Furkan (xxx), Tevfik (xx), Uğurcan (xxx) (Dk. 86 Ahmet Bahçıvan), Celil (xxx) (Dk. 66 Atalay x), Eren (xx) (Dk. 67 Ergin Keleş x), Rayan (xx) (Dk. 55 Ömer xx), Ozegovıc (xx) (Dk. 86 Berkan)ALTINORDU: Erhan (xx) - Alper (xx), Ufuk (xx), Sinan (xx), Kahraman (xx), Oğulcan (xx), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 87 Yiğit), Furkan Çil (xx) (Dk. 46 Muzaffer x), Hüsamettin (xx) (Dk. 46 Ahmet Dereli x), Burak (xx) (Dk. 46 Muhammed x), Metehan (xx) (Dk. 64 Enis x)GOLLER: Dk. 7 Uğurcan, Dk. 18 Celil, Dk. 47 Ozegovic, Dk. 82 Tevfik, Dk. 90 Ergin, (Adanaspor) - Dk. 77 Enis, Dk. 91 Ahmet Dereli (Altınordu)SARI KARTLAR: Ahmet Bahçıvan, Canberk (Adanaspor) - Ahmet İlhan, Oğulcan, Muzaffer (Altınordu)

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Altınordu'yu 5-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

7'nci dakikada Adanaspor atağında soldan derine inen Celil'in ortasında top karambol sonrası ceza sahası sağ çaprazdaki Uğurcan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.14'üncü dakikada Adanaspor kontra atağında soldan gelen topu önünde bulan Celil, önünü boşaltıp topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Erhan'ın kucağında kaldı.19'uncu dakikada Adanaspor atağında sol köşeden Canberk'in taç atışı sonrası topla buluşan Rayan, ceza sahasına pasını gönderdi. Topu önüne alan Celil düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.30'uncu dakikada Altınordu'nun kontra atağında sağdan derine inen Furkan, topu ceza sahasına yolladı. Kale yakınında topla buluşan Hüsamettin'in şutunda top kaleci Goran'ın kucağında kaldı.47'nci dakikada Adanaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Celil'in sert vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Ozegovic, topu boş kaleye yuvarladı: 3-0.77'nci dakikada Altınordu'nun kontra atağında ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası hava topuna yükselen Enis sert bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.82'nci dakikada Adanaspor'un rakip kaleyi cepheden gören noktada kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Tevfik, direkt kaleye sert bir vuruş yaptı, baraja çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu: 4-1.90'ıncı dakikada Adanaspor atağında Atalay ceza sahasına girmek isterken top sekerek Ergin Keleş'in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzgün vuruşuyla top ağlarla buluştu: 5-1.90+1'inci dakikadaki Altınordu atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Ahmet Dereli düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-2.

Karşılaşma, Adanaspor'un 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi


Altınordu: 5-2
Altınordu: 5-2
Altınordu: 5-2
Altınordu: 5-2
Altınordu: 5-2
Altınordu: 5-2
Altınordu: 5-2
Altınordu: 5-2

Bülent Birincioğlu, Altınordu, Adanaspor, Ocak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu: 5-2 - Son Dakika Spor

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