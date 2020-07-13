Altınordu 5 maç sonra nefes aldı ve ligde kaldı!

TFF 1. Lig'in 33. Haftasında Altınordu, Giresunspor'u konuk etti.



Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 2. dakikada Yasin Ozan ile öne geçti. 12. dakikada Atakan Üner'le bir gol daha bulan kırmızı- lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının bitimine 3 dakika kala konuk ekip, Mehmet Güven ile skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Altınordu, 62. dakikada Hüsamettin Yener ile farkı yeniden 2'ye çıkardı. Bu dakikadan sonra maç orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve gol sesi çıkmadı. Altınordu maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Lige kalmayı garantiledi



Ligde 5 maç aradan sonra kazanan Altınordu, son hafta öncesinde rahat bir nefes aldı. Kırmızı- lacivertliler, Osmanlıspor'un puan kaybetmesiyle de ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi.



Bu galibiyetle 33 hafta sonunda 36 puana ulaşan İzmir ekibi, haftayı 14. sırada kapattı. Altınordu, ligin son haftasında İzmir derbisinde Menemenspor'u konuğu olacak.



