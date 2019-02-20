Son Dakika Haberleri: Altınordu Adana'da Pusuya Yatacak

Altınordu Adana'da Pusuya Yatacak

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen Altınordu, yarın Adana'ya giderek pusuya yatacak.

Altınordu Adana'da Pusuya Yatacak, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen Altınordu, yarın Adana'ya giderek pusuya yatacak. Teknik ekibin oyuncuların kente alışması için deplasmana erken gitme kararı aldığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertlilerin, pazar günü ise toplu halde 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden pilot takım Niğde Anadolu FK'nın evinde lider Sakaryaspor'la oynayacağı maçı izleyip, altyapıdan yetişen gençlere tribünden destek vereceği ifade edildi. İzmir ekibinde sağ bek Kerim'in cezası sona erdi. Yapılan sözlü anlaşma gereği eski takımı Gazişehir Gaziantep'e karşı forma giyemeyen Okan da kadroda yer alabilecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:36 Kaynak: DHA

Spor
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