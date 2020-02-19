Altınordu, Adana Demirspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu, Adana Demirspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Altınordu, Adana Demirspor'a Hazırlanıyor

11 dakika önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Adana Demispor'a konuk olacak Altınordu'da hedef hem ilk dışı galibiyeti hem de son 5 maçta yenemediği rakibinin bileğini bükmek. .

TFF 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Adana Demispor'a konuk olacak Altınordu'da hedef hem ilk dışı galibiyeti hem de son 5 maçta yenemediği rakibinin bileğini bükmek.

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Altınordu, Adana Demirspor'a Hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:20 
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