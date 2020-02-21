Altınordu, Adana Demirspor'a karşı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu, Adana Demirspor'a karşı - Son Dakika Spor

Altınordu, Adana Demirspor'a karşı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Osmanlıspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Altınordu, Adana Demirspor'a karşı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Osmanlıspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Ev sahibi takım taraftarı önceki hafta oynanan Adanaspor derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle stadyuma alınmayacak.

İzmir ekibi, rakibinin seyircisinden yoksun olmasını avantaja çevirmeye çalışacak. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren ön libero Oğulcan kadroda yer almazken iyileşen sağ bek Kerim ise yedek soyunacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda 3 puan yüzü göremeyen Altınordu, zirve yarışı veren Adana Demirspor'u yenerek ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, 24 puanla 14'üncü sırada, Adana Demirspor ise 34 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. İlk yarıda iki takım arasında İzmir'de oynanan maç 2-2 sona ermişti. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hiçbir takımdan çekinmediklerini ifade ederek, "Rakibin gücünü biliyoruz ancak kendi gücümüzün de farkındayız" diye konuştu.

ALTINORDU'NUN MUHTEMEL 11'İ

Altınordu'nun Osmanlıspor maçına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Erhan - Ufuk, Sinan, Ravil, Ali, Berkay, Furkan, Atakan, Muhammed, Metehan, Kemal


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Osmanlıspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı
Beşiktaş, Göztepe maçını Tahkim Kurulu'na taşıdı Son dakika: Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesini feshetti Beşiktaş, Loris Karius ile yola devam etmeyecek

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:36:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu, Adana Demirspor'a karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]