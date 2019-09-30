Son Dakika Haberleri: Altınordu-Adana Demirspor maçının ardından
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Altınordu-Adana Demirspor maçının ardından

1 saat önce

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker müsabakanın ardından basın toplantısı düzenledi.

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker müsabakanın ardından basın toplantısı düzenledi.

Altınordu-Adana Demirspor maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:08 Kaynak: AA
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