Altınordu-Adana Demirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor 'la 2-2 berabere kalan Altınordu 'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker müsabakanın ardından basın toplantısı düzenledi.

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