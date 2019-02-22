Altınordu, Adana Demirspor Sınavında

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup ederek yeniden Play-Off hattına giren Altınordu, yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.





SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup ederek yeniden Play-Off hattına giren Altınordu, yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Emre Malok düdük çalacak. Ligde 23. haftaya 38 puanla 5. sırada giren İzmir ekibi, 31 puanlı 9. basamaktaki rakibini yenerek ilk 6'daki yerini korumak istiyor.



Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı süren sol bek Yusuf forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, performansı nedeniyle sağ kanat Atakan'ı kafileye dahil etmezken, sakatlıktan çıkan forvet Enes Kubat Adana'ya götürüldü. Cezası biten sağ bek Kerim ve geçen hafta centilmenlik anlaşması gereği eski takımı Gazişehir'e karşı görev almayan Okan da şans verilmesi halinde takımdaki yerlerini alabilecek.



Altınordu'nun muhtemel 11'i şöyle;



"Erce - Kerim, Sinan, Hasan, Ali Yaşar, Berkay, Alican, Sefa, Muhammed, Murat, Serdar" - İzmir

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Alparslan Türkeş'in Adı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Verildi

Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı

FIFA'dan İngiliz Devi Chelsea'ye 2 Dönem Transfer Cezası

Galatasaray, Avrupa'da 8 Maçta 1 Galibiyet Alarak Hayal Kırıklığı Yarattı