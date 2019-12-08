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Altınordu - Adanaspor maçının ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu'nun Adanaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Altınordu - Adanaspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu'nun Adanaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kendileri adına çok kritik bir maç olduğunu söyleyerek, "Maçtan önce rakibimizin 9 puanı, bizim 10 puanımız vardı. Son 5 haftadır oynadığımız oyunda kazanma adına doğruları yapmıştık ama atamadığımızdan dolayı berabere biten veya kaybettiğimiz maçlar oldu. Takımımızın oyun sistemini oturtma anlamında çok iyi maçlar oynadık. Bu oyunun önümüzdeki haftalarda bize puanla döneceğini biliyorduk ve çalışmaya devam ettik. Bugün maçın büyük bir bölümünü üstün oynadık. İlk 20-25 dakikalık bölümünde gol arayan ama bir türlü gol atamayan bir takım görüntüsündeydik. Rakip de zaman zaman bize alan bırakmayarak yaptığı baskıyla toplar kazandı. İlk yarının sonuna doğru bir sıkıntı yaşadık. Belki son dakika golü bulsaydık olay daha farklı olabilirdi. İkinci yarısı ne olursa olsun tempomuzu yükseltmemiz gerektiğini söyledim futbolcularıma. Oyunda pes etmeyerek son bölümde penaltıdan attığımız golle maçı 1-0 kazandık. Golden sonra skoru korumaya çalıştık. Bu 3 puan bizim için çok değerliydi. Son 3 haftaya çok iyi oyunla beraber puanların gelmesini hedefliyoruz. Bu moral ve motivasyonla bunu başaracağımızı düşünüyorum. Son 3 maçı kayıpsız geçip üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz" dedi.


"Saha içerisinde bazı kişiler sıkıntılı"


Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, basın toplantısını ayakta yaptı. İpekoğlu, "Burada bazı kelimeler kullanabilirim onun için Altınordu takımını tebrik ediyorum. Bizden daha fazla galibiyeti hak ettiler. Bizim de özellikle son 3-4 haftadır maalesef saha içerisinde bazı kişiler sıkıntılı. Kendilerini yine tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Adanaspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:01 Kaynak: İHA
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