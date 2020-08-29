Altınordu Ahmet Dereli'yi bekliyor

TFF 1'inci Lig'de transfer döneminde kanat oyuncusu Ahmet İlhan'la sözleşme imzalayıp Yeni Malatyaspor'dan orta saha Mustafa Eskihellaç'la el sıkışan Altınordu, gözünü Ahmet Dereli'ye çevirdi.

TFF 1'inci Lig'de transfer döneminde kanat oyuncusu Ahmet İlhan'la sözleşme imzalayıp Yeni Malatyaspor'dan orta saha Mustafa Eskihellaç'la el sıkışan Altınordu, gözünü Ahmet Dereli'ye çevirdi. Haftalardır 27 yaşındaki forvetle ilgilenen kırmızı-lacivertlilerin transferde son aşamaya geldiği bildirildi. Ahmet'in de Altınordu'da oynamak istemesi yönetimin elini güçlendirdi. Altınordu'nun Ahmet için geri sayıma geçtiği ve transferin yeni haftada resmiyet kazanacağı vurgulandı. Ahmet Dereli geçen sezon Adanaspor'da 27 resmi maçta 5 kez fileleri sarstı.



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