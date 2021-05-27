Altınordu alkışı hak etti - Son Dakika

Altınordu alkışı hak etti

27.05.2021 14:19
Altınordu alkışı hak etti, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez yer aldığı Play-Off'ta finale kalmayı başaran Altınordu, final mücadelesinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönmesine rağmen verdiği mücadeleyle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini topladı.

TFF 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez yer aldığı Play-Off'ta finale kalmayı başaran Altınordu, final mücadelesinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönmesine rağmen verdiği mücadeleyle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini topladı. Mütevazı kadrosuyla yarı finalde dev bütçeli Yılport Samsunspor'u eleyerek 51 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırmaya çok yaklaşan kırmızı-lacivertliler, finalde 89'uncu dakikada yediği golle kupayı Altay'a kaptırmasına rağmen alkışı hak etti. Kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan ve kendi yetiştirdiği gençleriyle yarışan Altınordu, pek çok Anadolu kulübüne rol model oldu.

Öz kaynaktan A takıma çıkardığı gençleri Süper Lig ve Avrupa kulüplerine satarak önemli gelirler elde eden İzmir temsilcisinde Başkan Seyit Mehmet Özkan, kazandığı paranın büyük bölümünü Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak için harcadı. Tesisleşme anlamında Türkiye'de örnek gösterilen Altınordu, "Başarı gelecek" mesajı vererek gelecek sezonlarda yine Süper Lig için yarışacağını gösterdi. A Milli Takım'da da görev alan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü iki yıldızı bünyesinden çıkaran kırmızı-lacivertliler, bu sezon Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu forvet Enis Destan ve Burak İnce'yi vitrine çıkardı.

ÖZKAN: USTALARA SAYGI VE SİTEMAltınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinden "Tebrik, teşekkür, ustalara saygı ve sitem" başlığıyla bir yazı yayınladı. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'ye değinerek, "Mustafa Abi'nin yetiştiği kulübü ile helalleşmesinden çok mutlu oldum" diyen Altınordu Başkanı Özkan, "Hemşerimiz ve kıymetli rakibimiz Altay'a Süper Lig'de canı gönülden kalıcı başarılar dilerim. Altay, Süper Lig tarihinde 41 defa ile 4 büyüklerden sonra en fazla yer almış kulüptür. Genetiğinde Süper Lig kültürü vardır. Doğma büyüme bir İzmirli olarak, eski 'Büyük Altay' günlerine geri dönmesi ve İzmirli futbolseverlere keyifli maçlar izlettirmesinden büyük memnunluk duyarım. Süper Lig tüm Altay camiasına ve taraftarlarına kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Türkiye'nin Altınordu'su sloganımıza sahip çıkan ve bizi biz olduğumuz için destekleyen milyonlarca sporsevere çok teşekkür ederiz. Bize gösterilen bu sevgi seline, bu müthiş desteğe layık olmak için aynı şekilde, hiç yolumuzdan sapmadan devam edeceğiz. Başta Hüseyin Eroğlu Hocamız olmak üzere, teknik, destek, idari ve hizmet kadrolarımıza emekleri için çok teşekkür ederim. Çok çalıştılar, kenetlendiler, çok istiyorlardı, bu ilk seferdi, olmadı. Postacı kapıyı iki defa çalarmış, yılmak yok, devam. Ağabey futbolcularımıza kardeşlerine çok iyi davrandıkları için ve ligin son dakikasına kadar akıttıkları ter için, emekleri için çok teşekkür ederim. Öz kaynak sporcularımıza çok teşekkür ederim. Bu sezon onlar için büyük tecrübe oldu" dedi."MUSTAFA DENİZLİ FANATİĞİYİM"Demirci bir aileden geldiğini, hayatının ustalar arasında geçtiğini dile getiren Başkan Özkan şöyle devam etti: "Bir de futbolun ustaları var. Metin Oktay'ı, Lefter'i, Can'ı kıl payı kaçırdım, hayal meyal hatırlıyorum. Ama Altay'dan sevgili Ayfer abimi, Vosvos Aytekin'i, Miço Mustafa'yı, Göztepe'den Kaleci Ali'den Bombacı Halil'e kadar hepsini doya doya izledim. Cemil Turan'ı, Ali Kemal'leri... Eskiden futbol daha güzeldi, çünkü işin içinde para ikinci plandaydı. Fantastikti, kreatifti. İzmirsporlu Arif iki hareket yapardı, yeterdi zaten. Para öne çıktı, futbol mekanikleşti. Bu ustaların içinde en fanatiği olduğum Büyük Mustafa (Denizli) idi. Çünkü kendisini 19 yaşında Galatasaray'a gol attığı maçından itibaren izlemeye başlamıştım.""Bize yıllarca resital yaptı. Az oynardı, öz oynardı. Her frikikte, her kornerde ayağa kalkardık. Hangi köşeye bırakacak aramızda iddiaya girerdik. Kaç tane santrforu gol kralı yapmıştır. Büyük sol ayaktı. Vurur gibi yapar sola çeker, sert muz ortasını yapardı. Çok koşmazdı. Rahmetli Ümit (Kayıhan), ustasının yerine de koşardı. Mustafa Abi'yi Altay'ı Süper Lige çıkaran Antrenör olarak görmek çok mutluluk verici bir olay benim için. Mustafa Abi Altay'a olan manevi borcunu ödemiştir, çok güzel bir duygu. Allah herkese helalleşmeyi nasip etsin. Dünkü maçın ustası ise Paixao. Şapka çıkarırım, helal olsun. Adam gol için yaratılmış. 89'da olmazsa 99'da atacaktı zaten. Biz eski adamız, santrfor eşittir gol."POPÜLİZME SİTEMAltınordu'nun da hakkının verilmesi gerektiğini kaydeden Seyit Mehmet Özkan, "Popülizm'e küçük bir sitem. Yıllar önce Aykut Kocaman'ın çıkışını hatırladım. İkincilere hiç mi yer yok? Bu topraklar hep böyle nankör mü olacak. Altay Süper Lig'e çıktı, Allah gani gani yollarını açık etsin. Konuş, konuş, konuş. Bir de Altınordu'nun misyonunun hakkını ver, Mustafa Abiyi dünya alem biliyor, bir de orada 'Ustalığa Geçiş' seremonisine çıkan Hüseyin Eroğlu'dan bahset be kardeşim. Hem yabancı oynatmadan hem de 19-20 yaşında gençlere yer vererek buralara gelmek her babayiğidin harcı değil deyiver be kardeşim. Hep tribünlere, hep tribünlere. Ne kadar yapmacık" yorumu yaptı.ÜRETİM DEVAM EDECEK

Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Altınordu arması bu toprakların çocuklarına güvenmeye, onlara imkan sağlamaya, onları Avrupa'nın en büyük 5 ligine ihraç etmeye yönelik çalışmalarına devam edecektir. Ülkesini seven, vefayı bilen, mesleğinin gereklerini yerine getiren ve İngilizce konuşabilen üst düzey dayanıklı ve hırslı futbolcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Anlık, günlük başarılara değil, sürdürülebilir kalıcı başarılara ulaşmak yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu toprakların her alanda öncelikle üretmeye ihtiyacı var. Hele ki 30 milyon gencin varsa, seni kimse tutamaz. Yeter ki kendi gençlerine güven. Gelecek gençlerindir" cümlelerini kullandı.


- İzmir
Altınordu alkışı hak etti
Altınordu alkışı hak etti
Altınordu alkışı hak etti
Altınordu alkışı hak etti
Altınordu alkışı hak etti
Altınordu alkışı hak etti

Spor Toto Süper Lig, Altınordu, Play Off, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu alkışı hak etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
15:11 Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
15:04 Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim
15:00 Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun
14:46 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı
14:42 Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?
14:39 Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
14:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
14:33 Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı
14:22 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
14:15 Galatasaray'da büyük tehlike! Ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun         
15:01
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi         
14:40
Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı         
14:25
Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı         
14:17
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok         
12:06
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 15:15:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu alkışı hak etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement