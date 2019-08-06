Son Dakika Haberleri: Altınordu-Altay: 1-0
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Altınordu-Altay: 1-0

1 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 47'nci Folkart Ege Kupası'nda Altınordu, Altay'ı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Altınordu-Altay: 1-0, System.String[]
Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 47'nci Folkart Ege Kupası'nda Altınordu, Altay'ı 1-0  yenerek adını finale yazdırdı.
Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakaya Altınordu; Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Yusuf, Hüseyin, Oğulcan, Muhammed, Anıl, Egehan, Okan 11'i ile çıkarken, Altay ise Aydın - Erhan, Özgür, Gençer, Cenk, Tavares, Putsila, Tatos, Deniz, Kappel, Paixao 11 ile sahada yer aldımücadele etti.
16'ncı dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Muhammed'in şutunda Altaylı Erhan topu çizgiden çıkardı.
20'nci dakikada Altınordu gole yaklaştı. Okan'ın şutunda top yan direkten döndü.
49'uncu dakikada Muhammed ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Altay kalecisi Aydın topu köşeden çıkardı.
55'inci dakikada Altay tehlikeli geldi. Sol kanattan çalımlarla Altınordu ceza alanına giren Hüsamettin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
56'ncı dakikada Altınordu perdeyi açtı, Okan'ın pasında topla buluşan Atakan plase bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.
90'ıncı dakikada Altay'da Eren'in sert şutunda top üst direkten oyun alanını terk etti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altınordu, Altay'ı 1-0 mağlup etti.
Turnuvanın ikinci maçında Karşıyaka ile Menemenspor yarın saat 19.30'da Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşacak.


Türkiye Spor Yazarları Derneği, Altınordu, İzmir, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:39 Kaynak: DHA
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