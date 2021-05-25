İzmir'in final günü - Son Dakika

İzmir'in final günü

25.05.2021 12:19
İzmir'in final günü, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de Play-Off finaline kalan iki İzmir ekibi Altınordu ve Altay, yarın İstanbul'da Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaşacak.

TFF 1'inci Lig'de Play-Off finaline kalan iki İzmir ekibi Altınordu ve Altay, yarın İstanbul'da Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Hüseyin Göçek. İlk kez finalde rakip olan iki İzmir temsilcisinden birinin adını Süper Lig'e yazdıracağı maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Flaş transferler yapıp normal sezonu 63 puanla 5'inci sırada bitiren Altay, finali kazanması halinde 18 yıl sonra, mütevazı bir kadroyla 60 puan toplayıp 6'ncı olan Altınordu ise galip gelmesi durumunda 51 yıl sonra Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Tarihinde 1'inci Lig'de ilk kez Play-Off'a kalıp yarı finalde evinde 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak finale yükselen Altınordu tarihi fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Averajla ilk 2'nin dışında kalan Samsunspor'u saf dışı bırakan kırmızı-lacivertliler, Altay engelini de aşarak kupaya ulaşmayı hedefliyor. Play-Off yarı finalde evinde 3-2 mağlup ettiği İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yenerek finale kalan Altay da 6'ncı kez yer aldığı 1'inci Lig Play-Off'unda ilk defa gülen taraf olmak istiyor. Ankara'da oynadığı 2 finalde 2005-06'da Sakaryaspor'a, 2006-07'de ise Kasımpaşa'ya Süper Lig biletini kaptıran siyah-beyazlılar, 2009-10'da yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Play-Off yükselme grubunda 2'nci olarak hedefe ulaşamamıştı. O sezon aynı statta Konyaspor, Altay'ı yenip Süper Lig'e çıkan taraf olmuştu.

9 YILDIR DÜMENDE OLAN EROĞLU'NUN KOZU SİSTEMAltınordu'da 2012 yılından bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli ekibe 2012-13'te 3'üncü Lig'de, 2013-14'te ise 2'nci Lig'de iki şampiyonluk yaşattı. 2014-15 sezonundan bu yana 7 yıldır 1'inci Lig'de yer alan Altınordu'nun 48 yaşındaki çalıştırıcısı, yabancı futbolcu oynatmamayı prensip edinen kulüpte altyapıdan yetişen gençlere şans vererek başarı yakaladı. Alt yaş gruplarındaki takımlara ve A takıma aynı sistemle futbol oynatarak gençlerin üstyapıya adapte olmasını kolaylaştıran Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, 9 yıldır görev aldığı takımın başında ilk kez Süper Lig'de boy göstermek istiyor.38 YIL SONRA YUVAYA DÖNEN DENİZLİ TECRÜBEYE GÜVENİYORAltyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, hem kendi tecrübesine hem de takımının deneyimine güveniyor. 2000 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'a çeyrek final oynatan ilk teknik adam olmasının yanı sıra üç büyüklere Süper Lig'de şampiyonluk yaşatan tek teknik direktör olan 71 yaşındaki usta çalıştırıcı, 2016-17'de Eskişehirspor'un başındayken 1'inci Lig Play-Off finalinde hüsran yaşamıştı. Antalya'da yapılan finalde İzmir takımı Göztepe, penaltılarla Eskişehirspor'u 4-3 yenmişti. Mustafa Denizli, Altay'ı Süper Lig'e çıkarmanın kendisi için en büyük hedef olduğunu dile getirdi.BAŞKANLAR DİPTEN ZİRVEYE TAŞIDIAltay'da 2016 yılında 27 yaşındayken başkanlık koltuğuna oturan Özgür Ekmekçioğlu, göreve geldiğinde 3'üncü Lig'de yer alan siyah-beyazlı kulübü Süper Lig kapısına taşıdı. Kulübün en genç başkanı unvanını elinde bulunduran 1989 İzmir doğumlu, 31 yaşındaki Özgür Ekmekçioğlu, 3'üncü Lig'de Play-Off'tan, 2'nci Lig'de ise direkt şampiyon yaptığı İzmir ekibini bu yıl Süper Lig'e taşıyarak 14 Temmuz'da gireceği 32'nci yaşında en güzel hediyesini almak istiyor.Bucaspor Futbol Akademisi'nin kurucu başkanı olup sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra 2012'de 3'üncü Lig'deki Altınordu'yu şirketleştirerek başkanlık koltuğuna oturan Seyit Mehmet Özkan, öz kaynak sistemine verdiği önemle kırmızı-lacivertlileri hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tanınan bir kulüp haline getirdi. Şirketleşme sonrası üst üste 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de şampiyon olan, tesisleşme hamlesini tamamlayan Altınordu'nun tecrübeli başkanı takımın Süper Lig'e çıkmasını istemediğini ancak kadere karşı gelemeyeceğini söyleyerek tepki çekmişti.BU SEZON ALTINORDU İKİ KEZ GÜLDÜBu sezon 1'inci Lig'de Altınordu ve Altay arasında oynanan iki İzmir derbisini de kırmızı-lacivertliler kazandı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki derbilerin ilkinde Altınordu, 1-0 geriye düşmesine rağmen koronavirüs vakalarıyla sarsılan siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti. Altay'da o derbiden önce toplam 24 oyuncuda pozitif vakaya rastlandığı açıklandı. Altınordu'nun maç sonu galibiyet sevincine Altaylılar tepki göstermişti.Altay bu müsabakada 7'nci dakikada Paixao'nun golüyle öne geçse de 9'uncu dakikada Ahmet Dereli ile skore denge getiren kırmızı-lacivertliler, aynı futbolcunun 44'üncü dakikadaki golüyle zafere uzandı. İkinci yarıdaki derbide Altay yine Paixao'nun bu kez penaltıdan 38'inci dakikada attığı golle üstünlük kurdu. Altınordu bu gole 47'nci dakikada Hüsamettin, 60'ncı dakikada Metehan, 67'nci dakikada ise penaltıdan Enis'le yanıt vererek 3-1'lik galibiyete imza attı.ALTINORDU'DAN 250'ŞER BİN TL PRİMAltınordu'da futbolculara şampiyonluk primi olarak 250'şer bin TL prim vadedildiği öğrenildi. Teknik ekibin primlerinin ise ayrı olarak verileceği ifade edildi. Şampiyonluk hedefiyle kurulan Altay'da ise her oyuncunun sözleşmesine ayrı ayrı şampiyonluk primi rakamı yazıldığı bildirildi. Altaylı futbolcuların primlerinin daha yüksek olduğu dile getirildi. Altay'da teknik heyete de şampiyonluk halinde özel bir prim verileceği kaydedildi. Mustafa Denizli, normal sezonun son 2 haftasında göreve geldiği kulüpte bu sezon maaş talep etmeyip ücretini Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı.İZMİR'İN GÖZÜ İSTANBUL'DAFinalde tüm İzmir'in gözü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olacak. Koronavirüs pandemisine uygulanan önlemler nedeniyle taraftarlar toplu olarak takımlarını finalde destekleyemeyecek. Siyasiler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yönetimler dışında kulüplerin akredite edeceği az sayıda kişinin finali statta izlemesi bekleniyor. Altaylılar, finali izlemek için kişi başı 2 bin TL'ye özel uçak kaldıracak. Takımların maç sonu İzmir'e dönüş programları ise açıklanmadı.


Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır, Altınordu, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'in final günü - Son Dakika Spor


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