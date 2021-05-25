İzmir'in final günü

TFF 1'inci Lig'de Play-Off finaline kalan iki İzmir ekibi Altınordu ve Altay, yarın İstanbul'da Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Hüseyin Göçek. İlk kez finalde rakip olan iki İzmir temsilcisinden birinin adını Süper Lig'e yazdıracağı maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Flaş transferler yapıp normal sezonu 63 puanla 5'inci sırada bitiren Altay, finali kazanması halinde 18 yıl sonra, mütevazı bir kadroyla 60 puan toplayıp 6'ncı olan Altınordu ise galip gelmesi durumunda 51 yıl sonra Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Tarihinde 1'inci Lig'de ilk kez Play-Off'a kalıp yarı finalde evinde 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak finale yükselen Altınordu tarihi fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Averajla ilk 2'nin dışında kalan Samsunspor'u saf dışı bırakan kırmızı-lacivertliler, Altay engelini de aşarak kupaya ulaşmayı hedefliyor. Play-Off yarı finalde evinde 3-2 mağlup ettiği İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yenerek finale kalan Altay da 6'ncı kez yer aldığı 1'inci Lig Play-Off'unda ilk defa gülen taraf olmak istiyor. Ankara'da oynadığı 2 finalde 2005-06'da Sakaryaspor'a, 2006-07'de ise Kasımpaşa'ya Süper Lig biletini kaptıran siyah-beyazlılar, 2009-10'da yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Play-Off yükselme grubunda 2'nci olarak hedefe ulaşamamıştı. O sezon aynı statta Konyaspor, Altay'ı yenip Süper Lig'e çıkan taraf olmuştu.