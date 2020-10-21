Altınordu-Altay maçından notlar - Son Dakika

Altınordu-Altay maçından notlar

21.10.2020 18:24
Altınordu-Altay maçından notlar, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu ile Altay arasında oynanacak derbide iki takımın ilk 11'lerinde değişiklikler yapıldı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu ile Altay arasında oynanacak derbide iki takımın ilk 11'lerinde değişiklikler yapıldı.

Maçtan önce yapılan koronavirüs testleri sonucunda Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz'le birlikte 3 teknik ekip, 8 futbolcu, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personel olmak üzere toplam 15 kişide pozitif vaka tespit edildiği açıklanmıştı.

Altay'da iç sahada 1-0'lık galibiyetle sonuçlanan Adana Demirspor maçında ilk 11'de yer alan stoper Lokman ve sonradan oyuna giren Harun kadroda yer almadı. Siyah-beyazlılarda tedavileri süren Ziya Alkurt ve Kappel de forma giyemedi. Altay'da Lokman'ın yerine stoper Cocalic ilk 11'de şans bulurken, Kappel'in yerine Amorim ilk 11'e monte edildi. Yücel İdiz'in yokluğunda teknik sorumlu olarak Kortan Aktürk görev aldı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, deplasmanda 5-2 kaybettikleri Adanaspor karşılaşması sonrası kanat oyuncusu Metehan'ı kızağa çekip, Ahmet Dereli'yi ilk 11'de görevlendirdi. Burak İnce'nin yerine ise orta sahada Muhammed Mert ilk 11'de şans buldu.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Yücel İldiz, Altınordu, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu-Altay maçından notlar - Son Dakika Spor

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