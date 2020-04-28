Altınordu altyapıda geçmişi aradı

TFF 1'inci Lig'de sezona Play-Off hedefiyle başlayıp, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, profesyonel kategoride olduğu gibi bu sezon Spor Toto Gelişim Ligleri'nde de beklentilerin uzağında kaldı. Akademi takımlarıyla son 6 yılda 10 kez Türkiye şampiyonluğu kazanan ve ülkemizi iki kez UEFA Gençlik Ligi'nde temsil eden Altınordu, bu sezon alt yaş gruplarının sadece 1'inde zirvede yer alıyor. Kırmızı-lacivertliler, koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen arada Elit U19 Ligi A Grubu'nda 9'uncu sırada, Elit U17 Ligi A Grubu'nda 5'inci basamakta yer buldu. Elit U16 Ligi 3'üncü Grup'ta 3'üncü sırada, Elit U14 Ligi 2'nci Grup'ta 2'nci basamakta yer alan İzmir temsilcisi, sadece Elit U15 Ligi 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunda oturuyor. Özellikle U19 ve U17 takımlarının zirveden uzak kalması kırmızı-lacivertlileri üzüyor.

NİĞDE DÜŞME HATTINDA

Altınordu'nun altyapısından yetişen gençlerin tecrübe kazanmaları için kiralık olarak gönderildikleri hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da da işler yolunda gitmiyor. Niğde ekibi, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 6 hafta kala kümede kalma barajının 11 puan gerisinde düşme hattında yer alıyor. Hem Altınordu'nun hem de Niğde kulübünün başkanlığını üstlenen Seyit Mehmet Özkan, Niğde'nin 3'üncü Lig'e düşmekten kurtulmasını umut ediyor.