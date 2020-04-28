Altınordu altyapıda geçmişi aradı - Son Dakika
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Altınordu altyapıda geçmişi aradı

6 saat önce

Akademi takımlarıyla son 6 yılda 10 kez Türkiye şampiyonluğu kazanan ve ülkemizi iki kez UEFA Gençlik Ligi'nde temsil eden Altınordu, bu sezon alt yaş gruplarının sadece 1'inde zirvede yer alıyor.

Altınordu altyapıda geçmişi aradı, System.String[]

Akademi takımlarıyla son 6 yılda 10 kez Türkiye şampiyonluğu kazanan ve ülkemizi iki kez UEFA Gençlik Ligi'nde temsil eden Altınordu, bu sezon alt yaş gruplarının sadece 1'inde zirvede yer alıyor.



Kırmızı-lacivertliler, koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen arada Elit U19 Ligi A Grubu'nda 9. sırada, Elit U17 Ligi A Grubu'nda 5. basamakta yer buldu. Elit U16 Ligi 3. Grup'ta 3. sırada, Elit U14 Ligi 2'nci Grup'ta 2. basamakta yer alan İzmir temsilcisi, sadece Elit U15 Ligi 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunda oturuyor. Özellikle U19 ve U17 takımlarının zirveden uzak kalması kırmızı-lacivertlileri üzüyor.


NİĞDE DÜŞME HATTINDA


Altınordu'nun altyapısından yetişen gençlerin tecrübe kazanmaları için kiralık olarak gönderildikleri hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da da işler yolunda gitmiyor. Niğde ekibi, 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 6 hafta kala kümede kalma barajının 11 puan gerisinde düşme hattında yer alıyor. Hem Altınordu'nun hem de Niğde kulübünün başkanlığını üstlenen Seyit Mehmet Özkan, Niğde'nin 3. Lig'e düşmekten kurtulmasını umut ediyor.


Altınordu, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 02:14 

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