Altınordu-Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika

Altınordu-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

06.12.2020 18:39
Altınordu-Ankara Keçiörengücü maçının ardından, System.String[]

Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olarak liderliği rakibine kaptıran Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kötü bir sonuç aldıklarını ifade ederek, hemen toparlanıp önlerindeki maça hazırlanacaklarını dile getirdi.

Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olarak liderliği rakibine kaptıran Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kötü bir sonuç aldıklarını ifade ederek, hemen toparlanıp önlerindeki maça hazırlanacaklarını dile getirdi.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk eden Altınordu, rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu zirve mücadelesindeki iki takım için de önemli bir maçı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Maça iyi hazırlandık. 6 maçtır kazanıyorduk. Maçın başından itibaren oyunu istediğimiz gibi sergileyemedik. Rakibin de topu iyi kullanan oyuncuları var. Bu anlamda onlar da pas oyununu iyi oynayan bir takım. Maç biraz gergin de geçti. İkili mücadelelerde oyun durdu. Bu bizi ister istemez olumsuz etkiledi. Faulün çok olması, oyunun durması ritmi yakalamamızı engelledi. Bu bahane değil tabi ki. Kalemizde golü gördük penaltıdan. Bunun dışında ilk yarı dengede giden bir maçtı. İkinci yarı, baskıyı en iyi şekilde yapıp rakibin dengesini bozmak için değişiklikler yaptık. 1-2 pozisyonu değerlendiremedik. 2-0'dan sonra rakibin direnci daha da arttı. Bizim için de kötü bir sonuç oldu. Süreçte bunlar yaşanacak. Hemen toparlanıp önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Altınordu maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise İzmir'e kazanmak ve lider olmak için geldiklerini söyledi. Karşılaşmanın ardından liderlik koltuğuna oturduklarını hatırlatan Yılmaz, önlerindeki maça odaklanacaklarını dile getirdi. Yılmaz, maçta iyi mücadele ettiklerini de söyleyerek eden futbolcularını tebrik etti. - İZMİR

Hüseyin Eroğlu, KEÇİÖRENGÜCÜ, Altınordu, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu-Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika Spor


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