Altınordu, Atabey'in transferinden vazgeçti
59 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da uzun süredir takip edilen Başakşehir'in forveti Atabey Çiçek'in transferi bir kez daha gerçekleşmedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:06 Kaynak: DHA
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu
'da uzun süredir takip edilen Başakşehir
'in forveti Atabey Çiçek
'in transferi bir kez daha gerçekleşmedi.
Geçen sezon kiralık olarak İzmir
ekibine gelmek yerine Ümraniyespor'u tercih eden Atabey'e geçtiğimiz günlerde yeniden talip olan kırmızı-lacivertliler, golcü oyuncu konusunda karar değiştirdi. Atabey'i transfer etmekten vazgeçtiklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu
, "O bölgede oyuncularımız var" diye konuştu.
Tecrübeli santrforun 2'nci Lig ekibi Samsunspor
'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
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