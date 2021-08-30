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Altınordu ateş hattında - Son Dakika

Altınordu ateş hattında

30.08.2021 13:50
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TFF 1'inci Lig'de 3'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor'a 3-0 mağlup olan Altınordu, 1 puanda kalarak düşme hattına geriledi.

TFF 1'inci Lig'de 3'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor'a 3-0 mağlup olan Altınordu, 1 puanda kalarak düşme hattına geriledi. Kırmızı lacivertliler, milli maç nedeniyle verilen lige verilen araya son 4 takım arasında 16'ncı sırada girdi. İlk haftada deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıktan sonra evinde Tuzlaspor'a 3-1 yenilen İzmir temsilcisi, son olarak İstanbul'dan 3-0'lık mağlubiyetle dönerek 3 maçta kalesinde 7 gol gördü, 2 gol atabildi.

İstanbulspor maçının 73'üncü dakikasında kırmızı kart gören Muzaffer Kocaer, İzmir'de oynanacak Bursaspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. Her yıl yeniden kurulan bir takımla zorlu bir ligde mücadele ettiklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımda genç oyuncu sayısının fazla olduğunu, milli takım arasını iyi değerlendirmek istediklerini ifade etti. Eroğlu, "2000 doğumlu üzeri 8 oyuncumuz var. Gelişimin ilerlemesi için kazanmak gerekiyor" dedi.

ENİS DESTAN VEDALAŞIP AVRUPA'YA GİTTİTürk futbolunun son yıllardaki yetiştirici kulübü olup birçok ismi vitrine çıkaran Altınordu'nun 19 yaşındaki santrforu Enis Destan, İstanbulspor maçı öncesi takım arkadaşları vedalaşarak transfer görüşmesi yapmak için Avrupa'ya gitti. Avusturya ekibi Red Bull Salzburg ile ismi anılan Enis daha önce Belçika ekibi Club Brugge ile prensip anlaşmasına varmış ancak çıkan pürüzler nedeniyle resmi imzalar atılmamıştı. Enis geçen sezon 30 maçta 14 kez ağları sarstı. Kırmızı lacivertli kulüp daha önce bünyesinden çıkardığı A Milli Takım'da da oynayan Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder'i Avrupa'ya uğurlayıp, bu yıl da Yiğit Emre Çeltik'i Fortuna Sittard'a sattı.STOPER VOLKAN GELİYORKırmızı lacivertliler dış transferde Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'la sözleşmesi sona eren stoper Volkan Fındıklı ile prensip anlaşmasına vardı. Marmarisspor altyapısında yetişen 30 yaşındaki savunmacı Dardanelspor ve Anadolu Selçukluspor takımlarında da oynadı. 2014-15 sezonundan bu yana Konyaspor'da top koşturan, Süper Lig'de 96 maça çıkan 1.91 boyundaki Volkan, Altınordu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli defans oyuncusu İzmir ekibinin dış transferde anlaştığı 4'üncü futbolcu oldu.AHMET DERELİ ALMANYA'DA

İzmir ekibinde gurbetçi forvet Ahmet Dereli'nin eşinin doğum yapacak olması nedeniyle kulüpten izin alarak Almanya'ya gittiği öğrenildi. İstanbulspor deplasmanında kadroda yer almayan tecrübeli forvetin çocuğu dünyaya geldikten sonra takıma döneceği ifade edildi. Altınordu'da Enis ve Ahmet Dereli'nin yokluğunda santrfor olarak Hüsamettin görev yaptı.


Altınordu ateş hattında
Altınordu ateş hattında

Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu ateş hattında - Son Dakika Spor


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