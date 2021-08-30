Altınordu ateş hattında

TFF 1'inci Lig'de 3'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor'a 3-0 mağlup olan Altınordu, 1 puanda kalarak düşme hattına geriledi. Kırmızı lacivertliler, milli maç nedeniyle verilen lige verilen araya son 4 takım arasında 16'ncı sırada girdi. İlk haftada deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıktan sonra evinde Tuzlaspor'a 3-1 yenilen İzmir temsilcisi, son olarak İstanbul'dan 3-0'lık mağlubiyetle dönerek 3 maçta kalesinde 7 gol gördü, 2 gol atabildi.

İstanbulspor maçının 73'üncü dakikasında kırmızı kart gören Muzaffer Kocaer, İzmir'de oynanacak Bursaspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. Her yıl yeniden kurulan bir takımla zorlu bir ligde mücadele ettiklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımda genç oyuncu sayısının fazla olduğunu, milli takım arasını iyi değerlendirmek istediklerini ifade etti. Eroğlu, "2000 doğumlu üzeri 8 oyuncumuz var. Gelişimin ilerlemesi için kazanmak gerekiyor" dedi.

İzmir ekibinde gurbetçi forvet Ahmet Dereli'nin eşinin doğum yapacak olması nedeniyle kulüpten izin alarak Almanya'ya gittiği öğrenildi. İstanbulspor deplasmanında kadroda yer almayan tecrübeli forvetin çocuğu dünyaya geldikten sonra takıma döneceği ifade edildi. Altınordu'da Enis ve Ahmet Dereli'nin yokluğunda santrfor olarak Hüsamettin görev yaptı.