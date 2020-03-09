Altınordu ateşle oynuyor

TFF 1'inci Lig'in son 2 haftasında Altay'a 1-0, Cesar Grup Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek yara alan Altınordu, ateş hattından bir türlü uzaklaşamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Ligde 26'ncı hafta geride kalırken, İzmir temsilcisi 14'üncü haftadan bu yana 14'üncü sıradan kurtulamadı. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve 27 puanı bulunan kırmızı-lacivertlilerin küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 9'dan 6'ya düştü. Son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Altınordu, çarşamba günü deplasmanda 1 basamak ve 5 puan önünde yer alan İstanbulspor'a konuk olacak. Altınordu, İstanbulspor'un 6 haftalık yenilmezliğine son vermeye çalışacak.