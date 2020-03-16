Altınordu - Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu - Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika Spor

Altınordu - Balıkesirspor maçının ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu ile Balıkesirspor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

Altınordu - Balıkesirspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu ile Balıkesirspor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu maçı değerlendirerek, "Gündemimizde olan virüs nedeniyle dünya tehdit altında. İnşallah bir anca önce bununla ilgili sağlık problemleri çözülür ve insanlar sağlığına kavuşurlar. Bu durumda maç oynamak kolay değil. Yaşanan olaylardan dolayı maçlar seyircisiz oynanıyor. Bizim zaten çok fazla bir seyirci desteğimiz yok ama yine de bir destekle oynuyorduk maçlarımızı. Bizim için kazanmamız gereken bir maçtı. Geçen haftada deplasmanda aldığımız galibiyet bize moral ve motivasyon sağlamıştı. Rakibimiz tam bir deplasman takımı hüviyetinde, çok süratli oyuncuları var ve hücum yapabiliyorlar. Maçın genelinde rüzgar çok etkili oldu. İlk yarıda oyun üstünlüğünü sağlayamadık. Buna rağmen en az 3-4 tane pozisyonumuzda vardı, vuruşlarımız belki daha isabetli olsa skoru lehimize çevirebilirdik. Dengesiz yakalandığımız bir anda da penaltıda golü yedik. İkinci yarıda rüzgarla beraber ön alan baskısıyla başladık. Rakibimizi alana sıkıştırıp çok pozisyona girdik. Kenardan ve merkezden getirdiğimiz toplar, son bölümde uzun toplarla geldiğimiz birçok pozisyonu değerlendiremedik. Belki penaltıdan golü attık ama atmamız gereken birçok pozisyon vardı. Kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı. İkinci yarı da gerçekten golü çok istedik ama bir türlü pozisyonları değerlendiremedik ve maç 1-1 bitti. Sonuçta her puan değerli. Balıkesirspor'a bundan sonra başarılar dilerim" dedi.


Şimşek: "İnşallah önümüzdeki maçlarda daha farklı sonuçlar alabiliriz"


Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise, iyi bir maç oynandığını söyleyerek, "Rüzgarlı bir hava olmasına rağmen iki takım da iyi mücadele etti. Biz de kazanabilirdik, Altınordu da kazanabilirdi. Neticede iki takım da birer puan aldı. Futbolcu kardeşlerime tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 15 dakika 10 kişi kalmalarına rağmen mükemmel derecede mücadele ettiler. Buraya puan veya puanlar almak için gelmiştik ve 1 puan aldık. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha farklı sonuçlar alabiliriz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek!
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı         
15:58
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu         
15:11
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek         
15:01
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı         
09:41
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak         
08:55
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor         
08:46
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 04:16:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu - Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]