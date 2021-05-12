Altınordu Başkan Vekili Orhunbilge: Türk futbolunda devrim yapıyoruz

TFF 1'inci Lig'de yabancı futbolcu oynatmadan ve altyapıdan yetişen gençlerine forma şansı vererek Play-Off'a kalmayı başaran Altınordu'da Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Türk futbolunda devrim yapmak üzere olduklarını dile getirdi. "Bu aslında bir meydan okuma" diyen Başkan Vekili Orhunbilge, "Bu ülkenin çocuklarına güveniyoruz. Ülkemizde yaklaşık 30 milyonun üstünde Türk çocuğu var. Onlara şans verildiğinde neler yapabileceklerini gösterme anlamında kulübümüzün felsefesi ve manifestosu var. Gençlerimize bu fırsatları verdiği için Sayın Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Altınordu'nun en son 1970 yılında Süper Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Barış Orhunbilge, "Süper Lig'den ayrı kaldığımız 50 yılın üzerinde bir dönem var. Önümüzde iki atım kaldı, neden olmasın? Türk futbolunda bir devrim yapmak üzere olduğumuzu söyleyebilirim. Hatta bazı dostlarımız, 'Devrim yaptınız zaten' diyor. Bunu sportif başarıyla taçlandırmak istiyoruz. Bundan sonra Türk futbolunda hiçbir şeyin eskisi olmayacağı bir dönem olabilir. Bizden daha yerli ve milli olanı tahmin etmiyorum. Tamamen Türk çocuklarıyla, ağabeylerle, kardeşlerle çok iyi takım olduk. Çok iyi bir mozaik var. Umarım hep beraber bunu taçlandırırız" diye konuştu.

"SÜPER LİG'DE DEĞERİMİZ ÖNE ÇIKAR"Başkan Vekili Barış Orhunbilge, "Süper Lig'e yüklemenin misyonumuz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu felsefenin, böyle değerli bir hikayesi olan kurumun Süper Lig'de sistemiyle, taktiğiyle, oyun planıyla Avrupa'da sayılı akademisiyle ve tesisleşmesiyle bu değerin çok daha öne çıkacağını düşünüyorum. Çok heyecanlıyım, her şeyin hayırlısı, umarım başarırız" yorumunu yaptı.HÜSEYİN EROĞLU: ÖNCELİK FİNALE ÇIKMAKYılport Samsunspor'la Play-Off yarı finaldeki ilk maçını 18 Mayıs Salı günü evinde, rövanşı 22 Mayıs'ta deplasmanda oynayacak Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Play-Off'a kalmak güzel bir başarı, önemli olan devam ettirmek. Altınordu olarak yetiştirici ve yarışmacı bir kimlikle mücadele ediyoruz. Bu sezon 18 öz kaynak oyuncumuzun görev alması ve takımın Play-Off'a kalması mutluluk verici. Play-Off maçları her iki takım için de zor olacaktır. Hedefimiz sahada Altınordu'nun en güçlü halini ortaya koymak. Finale kalmak istiyoruz" dedi."Altınordu Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından biri" diyen Hüseyin Eroğlu, "Ben de burada olduğum için mutlu ve gururluyum. Başarılı olmak zorundayız. 51 yıldır yer almadığımız Süper Lig Altınordu'ya çok yakışacaktır. Türk gençliğine ne kadar önem verdiğimizi, güvendiğimizi bu ligde yıllardan beri gösteriyoruz. Bunun Süper Lig'de de gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Sistem aynen devam edecek. Orada da başarılı olmayı hedefliyoruz ama önceliğimiz finale çıkmak ve finalde şampiyon olmak" şeklinde konuştu.KAPTAN SİNAN OSMANOĞLU: BİR İLKİ YAŞACAĞIM İÇİN HEYECANLIYIMAltınordu takım kaptanı Sinan Osmanoğlu, uzun yıllardır formasını giydiği İzmir ekibinde bir ilki yaşacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Güzel bir uyum yakaladık takımla sezon başından beri. İlk hedefi gerçekleştirdik. Play-Off oynayacağımız için çok mutluyuz, çok da istekliyiz. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Samsunspor da önemli bir rakip. Son ana kadar şampiyonluğu kovaladılar. Ligde tüm rakiplerimizle başa baş mücadele gösterdik. İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz. Uzun yıllardır buradayım, tecrübelerimle gençlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir ilk yaşayacağım için heyecanlıyım. Aklımızı ve taktiksel disiplini kullanarak istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" dedi.ENİS DESTAN: HEDEFİM SÜPER LİG'DE ÇİFT HANELERAltınordu'nun genç golcüsü Enis Destan, kırmızı-lacivertli formayla Süper Lig'de çift haneli gol rakamlarına ulaşmayı hedeflediğini dile getirdi. Genç santrfor, "Bu benim ilk profesyonel sezonum. Güzel bir ivme yakaladık takımımla beraber. Altınordu tarihinde bir ilki başardık ve Play-Off'a kaldık. Finale kalacağımızı düşünüyorum, bunlar zorlu maç. İki devreli olacak, ona göre oynamamız lazım. Takıma güveniyorum ben, inşallah final görüp Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.

Enis, "Genç ve dinamik bir takımız. Baskılı, coşkulu oynayan bir takımız. Bu en büyük avantajımız ve büyük bir aileyiz burada. Genç olmanın dezavantajı heyecan ve acemilik gibi gözüküyor ama üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Altınordu ile şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Süper Lig'de çift haneli gol rakamlarına ulaşmak istiyorum öncelikli hedeflerim bu. Daha sonra Avrupa'da kulübümüzü ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.