Altınordu Başkanı Özkan'dan belediyelere çağrı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, belediyelerin profesyonel futboldan çekilmeleri gerektiğini söyledi. Kulübün internet sitesinde yer alan yazısında konuya değinen Başkan Özkan şu ifadelere yer verdi: "Belediyelerin sportif alanda asli görevleri, kendi beldelerinde yaşamakta olan öz çocuklarını ve gençlerini amatör sporlara ve özellikle olimpik sporlara yönlendirmek olmalıdır. Yaşım 65, birçok belediye başkanımızdan yaşça büyüğüm. Onlara bir ağabey gibi seslenmek hakkımdır. Sevgili belediye başkanlarımız, kendi ilinizden, ilçenizden birkaç tane olimpiyat oyuncusu çıkarsanız ömür boyu gurur duymaz mısınız? Bütün belde halkı gurur duymaz mı?"

"Kendi kentiyle, beldesiyle alakası olmayan 25 tane futbolcuyu bir araya getirip şampiyonluklara oynamak, kıt kaynaklarımızı günlük başarılara, egolara ve popülizme mahkum etmek, sizce doğru mu Allah aşkına? Türk futbol kabristanında ebediyete uğurladığımız yüzlerce kulüp ismi var. Bazıları küllerinden tekrar doğuyor, tekrar ebediyete intikal ediyor, kimse ders çıkarmıyor. Bir heves, taşıma suyu ile ittir kaktır şampiyon oluyorsunuz, sonra bir üst ligde tutunmak için girdabın içinde debelenip duruyorsunuz. Sonra da nerden girdim ben bu işe diyorsunuz. Artık belediyelerimiz profesyonel futboldan çekilsin lütfen. Çok istiyorlarsa amatör futbola destek versinler."

FUTBOL OKULU SAYISI 141'E ULAŞTI

İzmit, Kağıthane, Bayrampaşa, Tekirdağ, Adana, Kastamonu ve Tire'nin de eklenmesiyle Türkiye çapında 141 okula ulaşan Altınordu Futbol Okulları (AFO), 11 binin üzerindeki öğrencisiyle altyapı sisteminin temelini oluşturuyor. AFO Direktörü Köksal Ferizcan, "Pandemi sürecinin geride kalmasının ardından okul sayımızı 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. AFO İdari Direktör Yardımcısı Cenge Ateş ise pandemi sürecinde hazırlanan evde antrenman videolarının çocukların önemli bir eksikliğini doldurduğunu dile getirdi.

- İzmir