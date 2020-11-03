Altınordu Başkanı Özkan'dan Bursaspor'a övgü

Türk futbolunun son yıllarda yaptığı altyapı atılımı ve tesisleriyle yetiştirici kulübü olan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, TFF 1'inci Lig'deki rakiplerinden Bursaspor'u övdü. Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan yazısında içinde bulunduğu durum nedeniyle altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Bursaspor'u övüp, "Benim ikinci kulübüm Bursaspor" diyen Özkan, İzmir'de meydana gelen deprem felaketine de değindi. Başkan Özkan, "İzmir depremi hepimizi çok sarstı. Hemşehrilerimizden dünyasını değiştirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara geçmiş olsun diliyorum. Allah böyle bir felaketi düşmanımıza dahi vermesin, amin" dedi.

Bu sezon Bursaspor'u özel olarak takip ettiğini söyleyen Seyit Mehmet Özkan şöyle konuştu: "Çünkü Bursaspor'un bu sezonki takımıyla aramda bir bağ var. Bursa bölgesi Türkiye 'nin en önemli sporcu ve futbolcu kaynağıdır, yatağıdır. Bunun sebebi o bölgeye yerleşen Balkanlar'dan gelen muhacir nüfus yoğunluğudur. Bursaspor, alt yapıcılıkta benim için 1 numaradır. 2007 yılından itibaren bugüne dek, Bursaspor alt yapısı bizim en çok sportif müsabaka yaptığımız kulüp olagelmiştir. Kulüplerarası sportif temas işbirliğimiz halen devam etmektedir. Bursaspor kulübü bu manada benim ikinci kulübüm gibidir."

"Bursaspor bu sezon zorunluluktan alt yapısından yetiştirdiği gençler ağırlıklı kadroyla maçlarını oynamaktalar. İşte bu gençler benim tanıdığım, küçük yaşlardan itibaren oyunlarını izlediğim gençler. Bursaspor'un gençleri, aynı zamanda bu toprakların gençleri olduklarına göre, o zaman benim de gençlerim. Aman başkan, canım başkan. Erkan Kamat Başkan, olur da piyangodan en büyük ikramiye bile çıksa, n'olursun bu takımı değiştirme, n'olursun bu ekibe gözün gibi bak, bu ekibin dağılmasına izin verme. İspanya La Liga'da 91 yıldır düşmeden, onurla ayakta duran Athletic Bilbao efsanesini bu topraklarda yaratmaya çok yakınsınız."