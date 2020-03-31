Altınordu Başkanı Özkan: Özkaynağa dönme zamanı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu Başkanı Özkan: Özkaynağa dönme zamanı - Son Dakika Spor

Altınordu Başkanı Özkan: Özkaynağa dönme zamanı

6 saat önce

Türk futbolunda altyapı yatırımları ve yetiştirdiği oyuncularla adından sıkça söz ettiren Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, kulüplerin futbolcu üretimine geçmesi gerektiğini vurguladı.

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Türk futbolunda altyapı yatırımları ve yetiştirdiği oyuncularla adından sıkça söz ettiren Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, kulüplerin futbolcu üretimine geçmesi gerektiğini vurguladı. Katıldığı bir televizyon programında, "Hazıra dağ dayanmaz" mesajı veren başkan Özkan, "Türk futbolunda yerli oyuncuya zoraki bir dönüş başlamıştı. Artık kendi kaynaklarımıza dönme zamanı geldi. Önemli bir futbolcu kaynağımız var ama bu kullanılmıyor. Oyuncu ithal ederek bu işler götürülüyor. Bu toprakların çocuklarına kulüpler yatırım yaparlarsa mutlaka karşılıklarını alacaklar" dedi.

"Bizim içimizden Cengiz Ünder çıktı, Çağlar Söyüncü çıktı" diyen Seyit Mehmet Özkan, "Çağlar şu an Premier Lig'in en iyi defans oyuncusu. Cengiz fantastik oyunuyla İtalyan dünyasında yıldızını parlatıyor. Kalecimiz Berke şu anda Belçika'da çocukluk günlerini atlattı, olgunluğa doğru bir dönem geçirdi ve mutlaka o da çıkış yapacak. Melih Demiral var, Ozan Kabak var. Avrupa'daki Türk ailelerinden çıkan bir çok çocuk var. Demek ki genetik olarak bir eksiklik yok. Bizdeki eksiklik kulüplerin bu toprakların çocuklarına yatırım yapmaması ve süre vermemesi" diye konuştu.

"DEVLET KARAR ALMALI"

Futbolda özkaynak sistemine yatırım yapılması için devletin spor politakası kararları alması gerektiğini ifade eden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Kulüplerin tek başlarına özkaynak sistemine yatırım yapmakla ilgili istekleri yok. Herkes heves ediyor ama kimse taşın altına elini koymuyor. Herkes günlük başarılarla ya da dünün borçlarını çevirmekle meşgul. O yüzden tam meyve alması garanti olmayan, en az 10 yıl süren bir yatırım süreci olan böyle bir yatırıma kimse yanaşmıyor. Biraz da devletimizin kulüplerimize bazı yaptırımlarla, devlet politakası olarak önüne koyması gerekiyor" yorumu yaptı.

"SÜPER LİG İÇİN ERKEN"

Başkan Özkan, yayında kulüp olarak Süper Lig'i düşünmeleri için henüz erken olduğunu belirtti. Özkan, "Yetiştirci olmakla yarışmacı olmak aynı potada erimiyor. Birbirinden çok farklı iki kulvar. Yetiştirmede felsefe var. Genç oyuncularımız böyle bir stresi, kaygıyı kaldıramıyorlar. Bu yüzden mutlaka ağabey futbolcularla birlikte oynuyorlar. Takımda tecrübe kazanmış oyuncular da olması gerekiyor. Paçal ediyoruz mümkün olduğunca. Bizim şampiyonluğa oynamamız için daha zaman var" diye konuştu.

"BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRDÜK"

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, 65 yaşında olduğunu hatırlatan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan şöyle konuştu:

"İlk kez böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Bizler savaş görmedik, kıtlık yaşamadık. Büyük insanlık dramları yaşamadık. Sadece siyasi ve ekonomik krizler gördük, geçti gitti. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük krizi biz görüyoruz. Geleceği bilmiyoruz. İnşallah pandemi yayılımı durur ve insanlık tekrar kaldığı yerden devam eder. Panik içindeyiz, sağ duyulu davranmak lazım. İnsanlık mutlaka bunun üstünden gelecek. Benim görüşüm ligler bitirilir."


Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:22 Kaynak: DHA

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