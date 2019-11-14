Son Dakika Haberleri: Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapıdaki başarılarını anlattı Açıklaması
Son Dakika Spor Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapıdaki başarılarını anlattı Açıklaması - Son Dakika Spor

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapıdaki başarılarını anlattı Açıklaması

7 saat önce

TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, yetiştirdikleri birçok futbolcunun Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer olduğunu söyledi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapıdaki başarılarını anlattı Açıklaması, System.String[]

TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, yetiştirdikleri birçok futbolcunun Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer olduğunu söyledi.

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brand & Sport Summit 2019'da konuşan Özkan, ülke olarak üretme sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Bir şeyler üretmek lazım. 20 yaşındaki bir sporcuyu 35 yaşındaki bilince ulaştırmak için hızlandırılmış eğitim vermek gerekiyor. Sadece saha içi eğitimle, bol tekrarla, çok antrenmanla değil; aynı zamanda kendisiyle, toplumla barışık; dünyada neler oluyor, kendi dünyasında neler oluyor, kendisini nasıl geliştiriyor; bunlara da dikkat etmek lazım. Hiçbir egoya kapılmadan, bu işin meslek olduğunu, hem mental hem fiziksel olarak futbolun gereklerini bilen gençler yetiştirmek istiyoruz. İşin en zor tarafı bu." diye konuştu.

Altyapıdaki başarılarına değinen Özkan, "25 yıl önce Premier Lig'e, Bundesliga'ya, La Liga'ya, Lig 1'e oyuncu vermeyi hayal etmiştim. Çağlar Söyüncü'yü Leicester City'ye verdik. Cengiz Ünder, Roma'da oynuyor. O da bizim evladımız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yıldız adaylarına da sahip olduklarını kaydeden Özkan, "16 yaşında sol stoperimiz Ravil Tagir var. 3 yaşında Kazakistan'dan Bursa'ya gelmişler. Ümit Milli Takımı'nda oynuyor. Geleceğin stoperi özelliğini taşıyor. Ayrıca 15 yaşındaki oyuncumuz Burak İnce var. İkisi de TFF 1. Lig'de 38 yaşındaki amcalarına karşı oynuyor." ifadelerini kullandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı
Başakşehir devre arasında Arda Turan'ı gönderebilir Türk Telekom Stadı maça hazır! Görsel şölen EURO 2020 için saldır Türkiye! Canlı anlatım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:39:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapıdaki başarılarını anlattı Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]