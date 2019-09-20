Altınordu başkentte 3 puan arıyor!

Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak 5. hafta mücadelesinde Yasin Kol düdük çalacak.



İzmir ekibinde tedavisi süren Okan, Kemal ve Mehmet Enes görev yapamayacak. İyileşen Muhammed ise kadroya dahil edildi.



İki takım da ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 4 puan topladı.



Osmanlıspor'u dize getirerek çıkışı sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak Eskişehir galibiyeti bize moral oldu. Devamını getirmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum" diye konuştu.



ALTINORDU'nun muhtemel 11'i şu şekilde...



Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ali Mert, Berkay, Oğulcan, Atakan, Egehan, Anıl, Ersel



