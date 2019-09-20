Son Dakika Haberleri: Altınordu başkentte 3 puan arıyor!
Son Dakika Spor Haber

Altınordu başkentte 3 puan arıyor!

1 saat önce

Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak 5. hafta mücadelesinde Yasin Kol düdük çalacak.

Altınordu başkentte 3 puan arıyor!, System.String[]

Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak 5. hafta mücadelesinde Yasin Kol düdük çalacak.


İzmir ekibinde tedavisi süren Okan, Kemal ve Mehmet Enes görev yapamayacak. İyileşen Muhammed ise kadroya dahil edildi.


İki takım da ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 4 puan topladı.


Osmanlıspor'u dize getirerek çıkışı sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak Eskişehir galibiyeti bize moral oldu. Devamını getirmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum" diye konuştu.


ALTINORDU'nun muhtemel 11'i şu şekilde...


Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ali Mert, Berkay, Oğulcan, Atakan, Egehan, Anıl, Ersel


İzmir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
İnternete kavuşan köylüler, davul-zurna ile kutlama yaptı Erdoğan: Yaşanabilir ve marka şehirleri mutlaka kuracağız Kestane toplarken arı soktu, ekipler seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 18:31:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu başkentte 3 puan arıyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]