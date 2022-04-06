Altınordu Belediye Başkanı Tören, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Altınordu Belediye Başkanı Tören, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 14:40
Altınordu Belediye Başkanı Tören, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tören, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olarak halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getiren, milli mücadelemizin, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ve ülkemizin büyümesinin gelişmesinin her aşamasına tanıklık eden Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansı'nın kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, tüm çalışanlarına sağlık esenlik ve başarılar diliyorum."

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Anadolu Ajansı, Aşkın Tören, Altınordu, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altınordu Belediye Başkanı Tören, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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