Altınordu Belediyesi 200 bin maske dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altınordu Belediyesi 200 bin maske dağıttı - Son Dakika

Altınordu Belediyesi 200 bin maske dağıttı

6 saat önce

Altınordu Belediyesi şehirde bulunan sanayi sitelerinde ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Altınordu Belediyesi 200 bin maske dağıttı, System.String[]

Altınordu Belediyesi şehirde bulunan sanayi sitelerinde ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.


Korona virüs salgını kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden Altınordu Belediyesi, sürdürdüğü etkin mücadele ile vatandaşların takdirini topluyor. Sosyal yönlü çalışmalarıyla salgın sürecinden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları da yalnız bırakmayan ve başlattığı hijyen seferberliği ile şehri baştan aşağı dezenfekte eden Altınordu Belediyesi toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor.


200 bini aşkın maske dağıtıldı


Yaşanan süreçte kişisel sağlığı korumak için en çok ihtiyaç duyulan maske konusunda da çalışmalar yürüten Altınordu Belediyesi hem ürettiği hem de piyasadan elde ettiği maskeleri vatandaşlarla buluşturuyor. Bugüne kadar 200 bini aşkın maske dağıtımı yapan Altınordu Belediyesi, dağıtımlarına ara vermiyor. Salgınla mücadelede en ön safta bulunan ve toplum sağlığı için fedakarca gayret gösteren sağlık çalışanlarını da unutmayan Altınordu Belediyesi, sağlık çalışanlarının kullanmaları için siper maske üretimi gerçekleştiriyor ve üretilen maskeleri sağlık çalışanlarına teslim ediyor.


Sanayi esnafı unutulmadı


Şehrin dört bir yanında maske dağıtımını sürdüren Altınordu Belediyesi şehirde bulunan sanayi sitelerindeki esnafları da unutmadı. Altınordu Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler, Belediye Başkan Yardımcıları öncülüğünde Karapınar Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi, Şirinevler Mahallesi Ata Sanayi ve Yeni Mahalle eski sanayideki esnaflara ve sanayi çalışanlarına maske dağıttı.


Esnaflar maske dağıtımından memnun


Altınordu Belediye tarafından yürütülen maske dağıtımını değerlendiren sanayi esnafı, maske bulmakta zorluk yaşadıklarını belirterek belediye tarafından yapılan dağıtımların kendilerini mutlu ettiklerini söylediler. Maskelerini alan ve memnuniyetlerini dile getiren esnaflar Altınordu Belediyesine teşekkür ettiler. - ORDU

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:52 Kaynak: İHA


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