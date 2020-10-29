Altınordu Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşları unutmadı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından Cumhuriyetin ilanının 97. yılı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara bayrak ve üzerinde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun' yazılı bere ve kaşkol hediye edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl pandemi koşulları dolayısıyla buruk geçse de, Altınordu Belediyesi, Cumhuriyet Bayramının 97. yılını hediyelerle vatandaşlara yaşattı.Düzenlediği toplumsal ve sosyal farkındalık etkinlikleri yanında özel günlerde gerçekleştirdiği farklı uygulamalarla dikkatleri çeken Altınordu Belediyesi, düzenlediği etkinlikle Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümünün anlamına uygun şehri kırmızı-beyazla donatmak amacıyla vatandaşlara bayrak ve üzerinde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun' yazılı kaşkol ve bere hediye etti. Cumhuriyet'in kuruluş sevincini ve birlikte Cumhuriyet'e sahip çıkma iradesini vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinlik, vatandaşlardan büyük beğenisini topladı. - ORDU