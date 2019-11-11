Son Dakika Haberleri: Altınordu Belediyesi iş sağlığı ve güvenliğine önem veriyor
Son Dakika Güncel Altınordu Belediyesi iş sağlığı ve güvenliğine önem veriyor

Altınordu Belediyesi iş sağlığı ve güvenliğine önem veriyor

8 saat önce

Altınordu Belediyesi, muhtemel iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla bünyesinde çalışan tüm personele temel iş sağlığı ve güvenliği alanında verdiği eğitimlere devam ediyor.

Altınordu Belediyesi iş sağlığı ve güvenliğine önem veriyor, System.String[]

Altınordu Belediyesi, muhtemel iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla bünyesinde çalışan tüm personele temel iş sağlığı ve güvenliği alanında verdiği eğitimlere devam ediyor.


'İnsana hizmet ve hürmet eden belediyecilik' parolası ile ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Altınordu Belediyesi, bu kapsamda hummalı bir çalışma yürütüyor. 'Önce İnsan' anlayışı doğrultusunda hizmet veren Altınordu Belediyesi bu çalışmaların yapılmasında emek harcayan personelin eğitimlerine ve iş sağlığı alanında bilgilenmesine ise büyük önem veriyor.


Personelin daha donanımlı ve güvenli çalışması için tüm hazırlıkları yapan Altınordu Belediyesi bu doğrultuda deneyimli iş güvenliği uzmanları tarafından eğitim seminerleri düzenliyor.


Sahada etkin bir şekilde çalışan Park ve Bahçe, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü personeli başta olmak üzere belediyenin diğer tüm birimlerinde görevli personele yaptıkları iş ile alakalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor.


İş sağlığı ve güvenliği konusuna büyük önem veren Altınordu Belediyesi, verdiği eğitimlerle olası iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirgemeyi hedefliyor. - ORDU

Altınordu Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
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