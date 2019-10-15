Son Dakika Haberleri: Altınordu Belediyesi 'metruk binaları' yıkıyor
Son Dakika Güncel Altınordu Belediyesi 'metruk binaları' yıkıyor

Altınordu Belediyesi 'metruk binaları' yıkıyor

28 dakika önce

Altınordu Belediyesi vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalarda yıkım işlemi yapıyor.

Altınordu Belediyesi 'metruk binaları' yıkıyor, System.String[]

Altınordu Belediyesi vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalarda yıkım işlemi yapıyor.


Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden, uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen, doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşlara rahatsızlık veren metruk binaların yıkımı için Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile birlikte ilçe genelindeki metruk binaları tespit eden Altınordu Belediyesi, gerekli prosedürleri yerine getirmesinin ardından Altınordu Kaymakamlığından alınan kararla bu binalarda yıkım işlemi yapıyor.


Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü öncülüğünde zabıta personelinin güvenlik önlemleri almasıyla gerçekleştirilen yıkımlarla tehlike oluşturan metruk alanlar güvenli hale getiriliyor. - ORDU

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:21 Kaynak: İHA
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