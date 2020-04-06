Altınordu Belediyesi'nden basın mensuplarına hijyen paketi - Son Dakika

Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan hijyen paketi kentte görev yapan basın mensuplarına teslim edildi.

Belediyenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatıyla hazırlanan ve içerisinde çeşitli dezenfektan ve koruyucu malzemelerin olduğu paket basın mensuplarına teslim edildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sezgin Yaşar tarafından gazetecilere teslim edilen pakette eldiven, yüksek koruyuculu maske, dezenfekten, sabun, kolonya, ıslak mendil yer alıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yazılı açıklamasında, koronavirüsle mücadele kapsamında, sahada görev yapan basın mensuplarını unutmadıklarını belirtti.