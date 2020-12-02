Altınordu Belediyesi'nden ek pandemi tedbirleri - Son Dakika

Altınordu Belediyesi'nden ek pandemi tedbirleri

02.12.2020 18:04
Altınordu Belediyesi'nden ek pandemi tedbirleri, System.String[]

Altınordu Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı alınan pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Altınordu Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı alınan pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini ifade ederek pandeminin sosyal riskini aza indirgemek adına toplumsal bir dayanışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Pandeminin, son aylarda tırmanışa geçtiğine dikkat çeken Başkan Tören, "Hepimizin sağlığı için alınan kararları yasak olarak değil, tedbir olarak görelim. Bu mücadelede paniğe kapılmadan tedbirlere uyalım ve gerekmedikçe sokağa çıkmayalım, evde kalalım. Maske, mesafe, temizlik üçlüsüne riayet edelim" dedi.

Filyasyon ekiplerine araç desteği

Altınordu Belediyesi olarak, pandemi ile mücadeleye yönelik ek tedbirler aldıklarını söyleyen Başkan Tören, "Belediye olarak esnek çalışmaya geçtiğimizi, ocak ayından itibaren HES kodu uygulamasıyla, belediyemizde başlatacağımız bu çalışmayı, sorumlu olduğumuz alanlara genişleterek salgınla mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kararlı bir şekilde yerimizi alacağız. Valiliğimizin, kaymakamlığımızın ve sağlık müdürlüğümüzün çalışmalarına filyasyon ekiplerine araç desteği dahil olmak üzere bütün imkanlarımızla katkı veriyoruz" şeklinde konuştu.

Altınordu Belediyesi olarak korona virüsü (Kovid-19) salgınında vatandaşları yalnız bırakmadıklarını kaydeden Başkan Aşkın Tören, "Mevcut hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları artık bizim klasik hizmetlerimizin bir parçası oldu. Karantina altındaki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak da dahil olmak üzere onların atıklarını toplamaya kadar meseleyi büyük bir hassasiyet ve büyük bir disiplin içerisinde gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordulu SMA hastası Demir Ali'nin tedavisi için yürütülen ve başarıyla sonuçlanan kampanyaya da değinerek, Ordu halkına teşekkür etti. - ORDU

Altınordu Belediyesi'nden ek pandemi tedbirleri
Altınordu Belediyesi'nden ek pandemi tedbirleri
Altınordu Belediyesi'nden ek pandemi tedbirleri

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altınordu Belediyesi'nden ek pandemi tedbirleri - Son Dakika


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