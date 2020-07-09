Altınordu Belediyesi'nden toplumsal farkındalık projesi - Son Dakika

Altınordu Belediyesi'nden toplumsal farkındalık projesi

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, down sendromlu gençlerin çalışacağı farkındalık projesi '52+1 Down Menekşe Kafe'de çalışmaların tamamlandığını belirterek açılışın en kısa sürede yapılacağını söyledi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, down sendromlu gençlerin çalışacağı farkındalık projesi '52+1 Down Menekşe Kafe'de çalışmaların tamamlandığını belirterek açılışın en kısa sürede yapılacağını söyledi.

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Altınordu Belediyesi, klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insana ve şehre dokunan sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda şehirde birçok projeyi hayata geçirmeye hazırlanan Altınordu Belediyesi, down sendromlu gençlerin topluma ve çalışma hayatına entegrasyonunu hızlandıracak, onların farklılığını toplumsal farkındalığa dönüştürecek '52+1 Down Menekşe Kafe' projesinde çalışmalarını tamamladı.


"Down sendromlu gençlerimizin farklılığını farkındalığa dönüştüreceğiz"


Altınordu'daki herkesin eşit fırsatlara sahip olması için çalıştıklarını aktaran Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bu kapsamda hayata geçirilen ve odağında down sendromlu gençlerin yer aldığı '52+1 Down Menekşe Kafe'de çalışmaların tamamlandığını belirtti. Pandemi süreci dolayısıyla kafenin açılış sürecinin ileri bir tarihe ertelendiğini ifade eden Başkan Tören, "Güçlü, çağdaş, müreffeh ve geleceğe sağlam adımlarla yürüyen, vizyonu dünya kenti Altınordu hedefi ile şehrimizdeki vatandaşlarımızın eşit fırsatlarda yaşamasını sağlayabilmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarımızla engelli, şehit yakınları ve gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için önemli çalışmaları hayata geçirdik. Öte yandan Altınordu Belediyesi Hizmet Binası altında bulanan iş merkezinde 200 metrekarelik bir alanda Down sendromlu gençlerimizin diğer gençlerle birlikte çalışacağı, onların farklılığını toplumsal farkındalığa dönüştürecek olan '52+1 down Menekşe Kafe'de çalışmalarımızı tamamladık. Yarınlarımız olan çocuklarımızı, gençlerimizi yürekten seviyor, onlara hizmet etmekten gurur duyuyorum. Ayrıca bir Belediye Başkanı ve onların bir abisi bir arkadaşı olmaktan da büyük keyif alıyorum" dedi.


Başkan Tören, projenin hayata geçmesi ile Altınordu başta olmak üzere ülke genelinde toplumsal bir farkındalık oluşturacaklarını ifade ederek, Down sendromlu gençlerin kendi yeteneklerini keşfederek öz güvenlerinin gelişmesine, sosyal hayatın ve çalışma hayatının içinde yer almalarına ve ekonomik olarak özgür olmalarına katkıda bulunacaklarını da sözlerine ekledi. Başkan Tören ayrıca, gençlere ayrıca rehberlik eğitimi de vererek, güçlü, öz güvenli ve cesaretli olmalarını sağlayacaklarını da ifade etti. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altınordu Belediyesi'nden toplumsal farkındalık projesi - Son Dakika
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