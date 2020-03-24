Altınordu Belediyesi'nden yaşlılara 'vefa' - Son Dakika

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturan 'Altınordu Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen talepleri yerine getirirken, talepleri karşılanan vatandaşlarda büyük mutluluk yaşıyor.



Virüs salgının başladığı ilk andan bu yana çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, şehirde tüm dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Altınordu Belediyesi, Ordu Valiliği ve Altınordu Kaymakamlığı himayesinde oluşturulan Altınordu Vefa Sosyal Destek Grubu'na da önemli katkılar veriyor. Oluşturulan destek grubuna gelen talepleri değerlendiren Altınordu Belediyesi Zabıta personeli bu talepleri özverili bir şekilde yerine getiriyor.



Taleplerinin karşılanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar ise uygulamadan dolayı emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - ORDU