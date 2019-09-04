Son Dakika Haberleri: Altınordu belediyesi'ne 'türkiye cumhuriyeti' ibaresi koyulacak
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Altınordu belediyesi'ne 'türkiye cumhuriyeti' ibaresi koyulacak

2 saat önce

ORDU'da Altınordu Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Aşkın Tören, 2013'te tabelalardan kaldırılan T.C. ibaresinin, 'Türkiye Cumhuriyeti' olarak yeniden belediye tabelasına konulacağını açıkladı.

Altınordu belediyesi'ne 'türkiye cumhuriyeti' ibaresi koyulacak, System.String[]

ORDU'da Altınordu Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Aşkın Tören, 2013'te tabelalardan kaldırılan T.C. ibaresinin, 'Türkiye Cumhuriyeti' olarak yeniden belediye tabelasına konulacağını açıkladı.

Altınordu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Altınordu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Meclis Toplantısı'na AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'li meclis üyeleri katıldı. Meclis Toplantısı Başkan Aşkın Tören'in konuşması ile başladı. Altınordu Belediyesi kurumsal kimliğinin önüne 'Türkiye Cumhuriyeti' eklenmesi hususu hakkında konuşan Tören, hep birlikte ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesini hayata geçirdiklerini söyledi. Tören, "Bizler, dünü bir miras gibi değil, bir emanet, atalardan bir öğüt, bir vasiyet gibi geleceğin kurucu gücü olarak gören bir milletin mensuplarıyız. Devletler ve milletler kökleriyle yaşarlar. Milletlerin gelecek hamlesi tarihlerinin derinliğiyle doğru orantılıdır. Birlikte kararını aldığımız belediyemizin kurumsal kimliğine 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresinin eklenmesi ile birlikte geleceğe ilişkin güçlü bir irade olacaktır. Hep birlikte ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesini hayata geçiriyoruz. Cumhuriyetimiz zaten ortak aklımızın ifadesidir. Millet iradesinin tam tecellisi birlikte yönetim ilkesinin ifadesidir. Bu bizim birlik ilkemiz, birlik harcımız, birlik irademiz olsun. Bu bizim, geçmişin birikimiyle şekillenmiş güçlü irademizin geleceğe attığı çelikten çapa olsun. Şehrimiz Altınordumuz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olsun, uğur kadem getirsin" dedi.

Gündem maddesi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin oybirliği ile alındı. Belediye tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresinin yeniden konulacak olması meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:50 Kaynak: DHA
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