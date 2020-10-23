Altınordu Belediyesi'nin 2021 bütçesi 198,5 milyon TL - Son Dakika

Altınordu Belediyesi'nin 2021 bütçesi 198,5 milyon TL

23.10.2020 17:33
Altınordu Belediyesi'nin 2021 bütçesi 198,5 milyon TL, System.String[]

Altınordu Belediyesi olağan meclis toplantısında, 2021 yılı bütçesi 198 milyon 500 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Altınordu Belediyesi olağan meclis toplantısında, 2021 yılı bütçesi 198 milyon 500 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in başkanlığında gerçekleştirilen ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, Altınordu Belediyesi'nin 2021 yılı mali bütçesi görüşüldü. Altınordu Belediyesi'nin 198 milyon 500 bin TL olan 2021 yılı mali bütçesi, oy birliği ile kabul edildi.

Mali bütçeyi değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bütçenin yüzde 35'lik oranının Fen İşleri bütçesine ait olduğunu ifade ederek, 2021 yılının ikinci yarısında yatırımların artacağını aktardı. Şehrin 100. yılında proje temelli yatırımları hayata geçireceklerinin altını çizen Başkan Tören, "Yeni dönemde, israf ekonomisinden uzak, tasarrufları merkeze alarak şehrin istediği ve beklediği Büyükşehirle birlikte sinerji oluşturacak ve birbirini tamamlayacak projelerle birlikte şehrin dönüşeceğine inanıyoruz. Mali bütçemizin yatırım bütçesine dönüştüğünün en büyük ispatı ise altyapı ve üstyapı çalışmaları için Fen İşleri bütçesine ayırdığımız 70 milyonluk yatırımdır. Bu rakamın 2021 yılı mali bütçemize oranı yüzde 35'tir. Bu doğrultuda 2021 yılında borç dengesini gözeterek oluşturacağımız proje temelli yatırımlarla 100. yıla yakışır bir şehri hep birlikte inşa edeceğimizi ve buna ilişkin yatırımların şehrimizde gözle görülür bir seviyeye geleceğine inanıyorum" dedi.

Toplantının 2. birleşiminde meclis üyeleri 1. birleşimde olduğu gibi, huzur haklarını SMA hastası Demir Ali'ye bağışladı. Başkan Tören, Demir Ali Bayraktar'ın ailesinin başlattığı 'Demir Ali'ye Umut Ol' kampanyasına destek olmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini kaydetti. - ORDU

Altınordu Belediyesi'nin 2021 bütçesi 198,5 milyon TL
Altınordu Belediyesi'nin 2021 bütçesi 198,5 milyon TL
Altınordu Belediyesi'nin 2021 bütçesi 198,5 milyon TL

Altınordu Belediyesi, Türk Lirası, Demir Ali, Altınordu, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Altınordu Belediyesi'nin 2021 bütçesi 198,5 milyon TL - Son Dakika


Son Dakika

Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak         
17:33
Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu         
17:11
Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı         
16:47
Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar         
16:41
Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı         
16:22
Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı         
16:14
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti         
16:06
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak         
14:35
6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğu işkence edip diri diri yakmışlar 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğu işkence edip diri diri yakmışlar         
14:29
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 17:55:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu Belediyesi'nin 2021 bütçesi 198,5 milyon TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei