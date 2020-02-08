Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Altınordu Belediyesi, şehirde etkili olan kar yağışı sonrası sokak hayvanlarının yararlanması için muhtelif yerlere yem bıraktı.

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Altınordu Belediyesi, şehirde etkili olan kar yağışı sonrası sokak hayvanlarının yararlanması için muhtelif yerlere yem bıraktı.


Ordu'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı sonrası Altınordu Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına ek olarak sokak hayvanları içinde çalışma başlattı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatları ile yapılan çalışmalarda Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımı ile koordineli bir çalışma gerçekleştirildi. Oluşturulan ekipler tarafından şehrin tüm bölgelerinde bulunan sokak hayvanlarına yem bırakıldı. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:04 Kaynak: İHA
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