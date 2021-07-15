Üye Girişi
Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti - Son Dakika

Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:59
Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti, System.String[]

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, 15 Temmuz münasebetiyle vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, 15 Temmuz münasebetiyle vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.

Altınordu Belediyesi ekipleri, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'inci yılında sokaklarda Türk Bayrağı dağıttı. Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlara ve esnaflara Türk Bayrağı hediye eden ekipler, işyerlerini ve evlerin balkonlarının Türk Bayrağı ile donatılmasını sağladı. Vatandaşlar, hediye edilen bayrağı gururla dalgalandırırken, şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle yad ettiler.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, tüm vatandaşları ev ve işyerlerine Türk Bayrağı asmaya davet ederek, "15 Temmuz destanının taşıdığı binlerce yıllık ruh ve şanlı tarihin ve tüm kutsal değerlerimizin gökyüzünde dalgalanan sembolü ay yıldızlı al bayrağımız gönderlerinden hiç inmedi daha. Allah'ın yardımı ve milletimizin azim kararlılık ve kahramanlığı ile de kıyamete kadar inmeyecek inşallah. Altınordu'lu hemşehrilerimizi işyerlerine ve evlerine şanlı Türk Bayrağımızı asmaya davet ediyorum. Şehrimizin sokaklarında vatandaşlarımıza Türk Bayrağı dağıtarak hem onun temsil ettiği değerleri hem de uğrunda canlarını feda etmiş şehitlerimizi bir kez daha toplumun dikkatlerine getirmeyi amaçladık. Sanırım bunda da başarılı olduk. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle saygıyla anıyorum. Kahraman gazilerimize sağlık esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ORDU

Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti
Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti
Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti

Altınordu Belediyesi, Türk Bayrağı, Altınordu, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Yeni yayınlanan şarkısının altına yorum yaptı 18:58 Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Yeni yayınlanan şarkısının altına yorum yaptı Zabıta memura vatandaşın uyarısı üzerine kendine ceza yazdı 18:43 Zabıta memura vatandaşın uyarısı üzerine kendine ceza yazdı Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı 18:23 Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı
Küçüklük fotoğrafını paylaşan Cemal Can Canseven'in eski hali takipçilerini şaşırttı 18:08 Küçüklük fotoğrafını paylaşan Cemal Can Canseven'in eski hali takipçilerini şaşırttı Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu 17:58 Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı 17:31 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı
25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 16:59 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu 15:45 Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu

Son Dakika Haberleri
18:58 Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Yeni yayınlanan şarkısının altına yorum yaptı
18:44 Görevlinin parmağını ısırarak kopartan kadınlar konuştu: Telefon numaramızı vermeyince saldırdılar
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi F-16'larla hedef alınan Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
18:23 Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı
18:22 Kenya'da 'Vampir' seri katil gündem oldu! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi
17:36 Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı
17:30 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı
17:21 Lübnan siyasetinde sular durulmuyor! Hariri, hükümeti kurma görevinden istifa etti
17:12 Esad rejimi İdlib'e topçu saldırısı düzenledi: 9 ölü
16:52 Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir
Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı         
19:06
Görevlinin parmağını ısırarak kopartan kadınlar konuştu: Telefon numaramızı vermeyince saldırdılar Görevlinin parmağını ısırarak kopartan kadınlar konuştu: Telefon numaramızı vermeyince saldırdılar         
18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi F-16'larla hedef alınan Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi F-16'larla hedef alınan Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim         
18:42
Kenya'da 'Vampir' seri katil gündem oldu! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi Kenya'da 'Vampir' seri katil gündem oldu! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi         
18:22
Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldü Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldü         
18:00
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
4 bilezikle hayvancılık işine girdi, 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu         
15:47
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık         
15:05
Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi         
14:50
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
11:58
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 19:37:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement