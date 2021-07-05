Altınordu Belediyesi 'yaza merhaba etkinlikleri' başladı - Son Dakika

Tosuncuk'un en yakınındaki isim her şeyi ifşa etti! Paraları bakın hangi pis işe yatırmış

Altınordu Belediyesi 'yaza merhaba etkinlikleri' başladı

10 gün boyunca devam edecek olan etkinliklerin başlangıcı, Gurup İmera konseri ile yapıldı

ORDU - Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 'Kültür ve Sanat Şehri Altınordu' sloganı ile hayata geçirilen yaza merhaba etkinlikleri, verilen konser ile başladı. Binlerce insanın katılım sağladığı konserde sanatçılar, hayranlarının sevdiği parçaları seslendirdi.

Pandemi kaynaklı ekonomik olumsuzlukları en aza indirgemek amacıyla hayata geçirdiği destek paketleriyle vatandaşları zorlu süreçte yalnız bırakmayan Altınordu Belediyesi, salgının sosyal psikolojik olumsuz etkilerine karşı da insanların moral ve motivasyonunu güçlendiriyor. Bu kapsamda belediye, 'Kültür ve Sanat Şehri Altınordu' sloganıyla, yaza merhaba etkinlikleri ile pandemiden bunalan insanların stres atmalarına yardımcı oluyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi'nin, normalleşme sürecinin başlamasıyla 10 gün boyunca devam edecek olan 'yaza merhaba' etkinlikleri programlarının açılışı yapıldı. 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte açılışında Gurup İmera sahne alarak, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

"Pandemi sürecinde birbirimizi çok özledik"

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, uzun bir zamandır böyle bir toplu etkinlik yapılamadığını ve insanların bu süre zarfında bu tür etkinliklere hasret kaldığını belirterek, "Bu süreçte birbirimizi de çok özledik. Bu zorlu süreçte toplumsal dayanışmanın ve paylaşmanın zirvesine çıkmış bir şehrin zirvesine çıkmış bir şehirde yaşamanın gururunu bir kez daha hissettim. Hepimizin içerisinde mesafenin oluşturduğu bir hüzün vardı. Mesafeler bir süre daha, pandemiyi tamamen atlatana kadar kurallara hep birlikte uyacağız" dedi.

"Sanat ve kültür şehri Altınordu"

"Şehir mirasını ve varlığımızı koruyup geleceğe taşımak için kültür ve sanatın gücüne, etkisine ve kapsayıcılığına ihtiyacımız var" diyen Başkan Tören "Sanat ve kültür şehri Altınordu için bu duygular her zaman ve zeminde güçlü bir şekilde kendini gösterdi, göstermeye de devam edecek. Bu şehirde sanat 24 saattir, bu şehrin yarım asır boyunca perdelerini kapatmamış bir tiyatrosu vardır. Bu şehir ulusal ve uluslararası boyutta şöhrete kavuşmuş kültür insanı yetiştirmiştir. Onun için bu şehirde sanat 24 saattir" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar doyasıya eğlendi

Vatandaşlar ise uzun zamandan bu yana ilk defa böyle bir konsere katıldıklarını belirterek, pandemi stresini bu sayede bir nebze de olsa attıklarını belirtti. Bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesinde öncülük eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür eden vatandaşlar, eğlenceli vakit geçirdiklerini aktardılar.

"70 yaşımda konsere geldim"

Bu etkinliği düzenleyen Altınordu Belediyesi'ne teşekkürlerini ileten ve konsere katılmak için yürüyerek geldiğini ifade eden 70 yaşındaki bir kadın ise "Çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Şu halkın nasıl eğlendiğine bakın, çok güzel oldu" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Altınordu Belediyesi tarafından pandemi döneminde gerçekleştirilen ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan açık hava minderli sinema keyfi de etkinlikler kapsamında yeniden vatandaşlar ile buluşuyor.