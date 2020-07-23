Altınordu Belediyesi yüz güldürdü - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Karşıyaka Mahallesi Çelebioğlu Küme Evleri mevkisinde bulunan bin 100 metrelik yol, Altınordu Belediyesi ekiplerince sıcak asfalt konforuna kavuşturuldu.

40 yıllık hikayesi bulunan Karşıyaka Mahallesi Çelebioğlu küme evleri mevkiinde vatandaşların uzun zamandır bekledikleri yol nihayet asfaltlandı.

Çelebioğlu Sokak'ta incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha yaşanabilir standardı ve konforu yüksek bir şehir hedefiyle planlı ve hızlı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Başkan Tören, "Altınordu'muzun alt yapı ve üst yapı sorunlarını bir bir ortadan kaldırıyoruz. Şehir merkezinde akut hale gelen sorunları çözüme kavuştururken mahallelerimizde de hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Karşıyaka Mahallemizde Çelebioğlu Sokak mahalle sakinlerimizin uzun zamandır bekledikleri çalışmayı yaparak bin 100 metrelik yolu sıcak asfalt konforuna kavuşturuyoruz. Daha yaşanabilir, standardı ve konforu yüksek altı da üstü kadar sağlam bir Altınordu hedefiyle hem altyapı hem de üst yapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi. - ORDU