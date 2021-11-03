Altınordu Belediyesinden aşı çalışmalarına destek - Son Dakika

Altınordu Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı çalışmalarına destek veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu Belediyesinin gezici mobil sağlık tarama aracının, Kovid-19 ile mücadele kapsamında şifa dağıtmak için yola çıktığı belirtildi.

Mobil aşı merkezi ile Kovid-19 aşılarının vatandaşın ayağına götürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Altınordu Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Kovid-19 aşısının daha büyük kitlelere ulaştırılması amacıyla koordineli olarak yürütülen aşılama çalışmaları kapsamında ekipler Alınca Mahallesi'nde yaşlı ve engelli vatandaşlara aşı uygulaması gerçekleştirdi. Alınca'da belediyenin özel hastane konforundaki gezici mobil sağlık tarama aracından 24 kişi faydalandı."