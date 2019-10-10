Son Dakika Haberleri: Altınordu Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek
Son Dakika Güncel Altınordu Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek

Altınordu Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek

1 saat önce

Altınordu Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olunması amacıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Altınordu Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek, System.String[]

Altınordu Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olunması amacıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na ülke genelindeki destekler çığ gibi büyümeye devam ediyor. 'İnsana Hizmet ve Hürmet' parolası ile çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi de 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı bir destek verdi. Altınordu Belediyesi bu kapsamda Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize destek olunması amacıyla ilçe esnafına ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirdi.


Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından alınan bayraklar ilçenin birçok mahallesinde esnaf ve vatandaşlara hediye edildi. Altınordu Belediyesi tarafından hediye edilen bayrakları alan vatandaşlar, bayraklarını iş yerlerine ve araçlarına asarak, "Askerlerimizin, milletimizin, devletimizin ve hükümetimizin yanındayız" mesajı verirken bayrak dağıtımı içinde Altınordu Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Barış Pınarı Harekatı, Altınordu Belediyesi, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı
Son Dakika: Teröristler Mardin ve Şanlıurfa'da sivilleri hedef aldı: 1'i bebek 4 kişi şehit oldu Norm Ender, Barış Pınarı Harekatı paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu Çaresiz kalan YPG'li teröristler sivilleri hedef alıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 18:14:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]