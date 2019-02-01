Son Dakika Haberleri: Altınordu Belediyesinden İndirim Kararı

Altınordu Belediyesinden İndirim Kararı

48 dakika önce

Altınordu Belediyesince, nikah, temel vizesi, iskan izin belgesi, ruhsat tanzimi ve ruhsat değişikliği gibi işlemlerin ücretlerinde indirim yapıldığı bildirildi.

Altınordu Belediyesinden İndirim Kararı, System.String[]
Altınordu Belediyesince, nikah, temel vizesi, iskan izin belgesi, ruhsat tanzimi ve ruhsat değişikliği gibi işlemlerin ücretlerinde indirim yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınordu Belediyesi, şubat ayı olağan meclis toplantısı, belediyenin meclis salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Celal Tezcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İhtisas Komisyonundan gelen raporlar ile müdürlüklerden gelen teklifler yapılan değerlendirmeler sonucunda oylanarak karara bağlandı.

Ocak ayı toplantısında görüşülerek numarataj, tarife ve mali komisyonuna gönderilen ve ücretlerde indirim yapılması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Belediye nikah odasında yapılan nikahlar 150 liradan 100 liraya, özel salonlarda yapılacak nikahlar 250 liradan 200 liraya, temel vizesi inşaat metrekare birim fiyatı gecikmeli 20 liradan 5 liraya, iskan izin belgesi 300 liradan 200 liraya ve son olarak yeniden ruhsat tanzimi ve her türlü ruhsat değişikliği ücreti metrekaresi 2,5 liradan 0,50 liraya indirildi.

Başkan Tezcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında bir takım çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda sektörlerin hareketlenmesi açısından belediye olarak ücret düzenlemesi işlemi yaptıklarını aktaran Tezcan, Altınordu Belediye Meclisinin aldığı kararla belediye himayesinde yürütülen çeşitli iş ve işlemlerin ücretlerinde indirim yapıldığını anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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